6家專營電子支付機構 街口交易額居冠 歐付寶使用人數最多

金管會今 (5) 日首度發布電子支付機構業務現況，統計今 (2018) 年 4 月底為止，6 家是專營電子支付機構中，以歐付寶使用人數最多，4 月使用人數達 72.97 萬人，而街口支付 4 月單月交易金額則居各機構之冠，達 2.06 億元。

根據金管會統計，截至今年 4 月底止，共計有 6 家專營電子支付機構、19 家兼營電子支付機構業務銀行，以及 1 家兼營電子支付機構業務的中華郵政，而台灣使用電子支付總人數約 243 萬人。

其中，若進一步觀察電子支付業者業務現況，26 家專營和兼營電子支付機構的代理收付實質交易金額部分，共計 21.78 億元，其中交易金額最大的為街口支付的 2.06 億元，遠遠超過歐付寶的 6233 萬元。

至於使用者人數最多的為歐付寶 72.97 萬人，其次為玉山銀行約 65 萬人。值得一提的是，因玉山銀行為最大的跨境代收付銀行，在台灣人跨境購物趨勢下， 4 月玉山銀代收付實質交易款金額達 13.6 億元，居所有專營和兼營電支機構冠軍，且占 4 月全體 21.78 億的 62.4%。

目前國內 6 家專營電子支付機構包括歐付寶、智付寶、ezPay 台灣支付、街口支付、橘子支、國際連等。