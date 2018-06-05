【華冠投顧】關卡前震盪整理洗籌

藍慶賜 分析師

觀察日 K 線，指數來到 3 月的反彈高點，而在前波高附近震盪整理洗籌，是多頭走勢中正常的換手現象。再觀察日 K 線已做出一個頭肩底的 K 線型態，跟據型態學理論頭肩底是多頭的上漲訊號，只要頭肩底型態沒有被破壞，台股就還有高點可期。

今天資金流向跌深的光學鏡頭族群，(3630)新鉅科、(6209)今國光、(3441)聯一光等大漲，帶動同族群的 (3406) 玉晶光、(3019)亞光、(4976)佳凌、(3362)先進光、(3428)光耀科都有不錯的表現。反而是前波的強勢族群，矽晶圓、被動元件、MOSFET 三個缺貨漲價族群全面下跌回檔，股票漲多回檔修正是正常的，只要股價趨勢還維持多頭型態，就以修正看待不能看空。

蘋果已經對上游零組件開始拉貨，蘋概股 (4943) 康控 - KY 大漲，跡象顯示蘋概股正逐漸加溫中。另外，特斯拉 MODEL 3 生產線已調整修改，預期 6 月起周生產量能逐漸增長，目標是周生產 5000 輛，若特斯拉能達成目標，對台廠供應鏈是一大利多，特斯拉供應廠商亦出現輪動，(2415)錩新、(2421)建準等出現大漲。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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