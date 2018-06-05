星宏傳媒(01616-HK)擬提早贖回2016年可換股債券

星宏傳媒(01616-HK)公布，關於公司2016年發行票面利率為7%的本金額2億港元，於2018年到期的可轉換債券。截至本公告日，2016年可換股債券未償付本金額合計為2億港元。

於2018年6月5日，公司依照2016年可換股債券的條款和條件，已經向建銀國際海外有限公司(以下簡稱「可換股債券持有人」)發出提早贖回可換股債券通知函，作為2016年可換股債券持有人，可換股債券持有人已同意公司將於2018年6月25日(以下簡稱「可換股債券贖回日」)全部贖回2016年可換股債券，公司支付金額為本金和到可換股債券償還日為止未支付應計利息及其他費用。

一旦上述贖回在可換股債券贖回日完成，所有被贖回之2016年可換股債券將被取消。在所有債務款項付清之時，交易性文件中所規定應付或欠於可換股債券持有人的責任和債務：(1)公司及其他債務人將全部解除於2016年可換股債券項下之及有關責任；(2)每一擔保人在擔保下的義務將不再具有效力。

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