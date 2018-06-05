菸價、油料價格飆漲 5月CPI年增1.64%

主計總處今 (5) 日公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.64%，主要是因菸價、油料費大漲，再加上食物類續漲所致，累計前 5 月 CPI 年增率 1.66%，仍在央行設定的 2% 通膨防線下，主計總處認為，目前整體物價屬溫和平穩。

主計總處指出，5 月物價較去年同期上揚，主要是因為香菸、油料費和燃氣價格調漲，加上蛋類、食用油和乳類價格上揚，不過，水果、蔬菜、行動通訊費和 3C 消費性電子產品價格較去年下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果，漲 1.57%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，年漲 0.95%。

主計總處以平均每月消費支出約 8 萬元規模的家庭為例，在購買相同品質與數量的商品及服務情況下，CPI 年增率 1.64% 代表平均支出年增 1312 元，其中又以油料費增 440 元較多，外食費支出增 134 元，不過，通訊費支出減 172 元較。

另外，主計總處說明，儘管電價調漲但住宅 500 度以下和小商家 1500 度以下用電不調整，不至於衝擊物價太多，間接效果是業者反映在商品製造和服務業經營成本上，評估若計入電價調漲的效果，影響 CPI 僅 0.07 個百分點。

7 大項目 5 月物價變動比較圖。(圖：主計總處提供)

就各大類來看，雜項類 5 月年漲 5.22% 最多，主要是菸稅調漲效應顯現，香菸漲幅達 36.10%。

而在國際原油價格走揚，油料費續漲 19.97%，不過，由於行動通訊費、行動電話及捷運車票分別跌 11.09%、8.99% 和 8.53%，抵銷部分漲幅，使交通及通訊類合計上漲 1.91%。

食物類仍較去年同期漲 1.79%，主因蛋類、食用油和乳類分別漲 8.26%、3.95% 和 2.97%，惟水果跌 9.25%、蔬菜跌 2.21%，抵銷部分漲幅。

居住類漲 1.15%，主因是因燃氣和電費分別漲 7.83%、1.18%。

若從商品性質別觀察，商品類漲 3.35%，其中，非耐久性消費品 (含食物、能源及香菸等) 漲 5.19%，半耐久性消費品跌 0.01%，耐久性消費品跌 0.86%；服務類漲 0.43%，其中，外食費漲 2.17%。

與其他主要國家 (地區) 相比，前 4 月我國 CPI 年漲 1.66%，新加坡漲 0.2%，日本漲 1.1%，南韓漲 1.4%，中國漲 2.1%，香港漲 2.3%。