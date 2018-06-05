【日盛投顧】短線漲多進入震盪 多頭不變

◆盤勢分析

1. 美股表現亮眼，惟近期台股漲多，使得週二台股開高後隨即遭逢賣壓，指數很快回到平盤附近震盪，各類股漲跌互見，金融表現最佳，電子、非金電皆是個別族群表現，終場指數小跌 9.39 點，跌幅 0.08%，收在 11100.11，成交金額稍稍放大至 1625.52 億元。

2. 觀察台股技術面，5 月底稍稍回測 60 日均線後隨即拉升，短期均線多頭排列、日 KD 指標在 50 附近交叉向上，短多或有機會延續，惟指數遭逢 3/22 型態高點 11120 壓力，再加上連續三天上漲累積近 300 點的極短線漲幅，指數恐將難免震盪，週一向上跳空缺口高點 11002 將具強勁支撐。台股技術面經過 4 月底、5 月初大幅震盪後，籌碼浮額已經適度消化，且各天期均線再度呈現多頭排列，即便短線出現震盪拉回，預期回檔空間有限，操作上逢回接近 11000 即可逢低承接。觀察台股籌碼面，外資 + 24.93 億元、投信 - 0.92 億元、自營商 + 8.85 億元，三大法人合計買超 32.86 億元。

金融最強勢 電子、非金電個別族群表現

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.13%、金融 + 0.65%、非金電 - 0.31%、櫃檯市場 - 0.43%，電子股週二進入整理，電子個別族群進入漲跌互見情況，其中光學、電競、設備、網通、LED、連接線器較具個別族群表現機會；金融股於 5/30 出現長黑棒後，近期逐漸走穩上攻，類股指數再創新高，操作上留意佔權值漲勢落後的個股；非金電近期主要以權值的龍頭股為表現主軸，趨勢仍然偏多的個別族群，包括水泥、食品、紡織、電動車、百貨、醫材，操作上較值得留意。