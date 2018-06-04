大西洋颶風季到來 將煽動大宗商品價格

亞熱帶風暴阿爾貝托侵襲美國，為大西洋的颶風季正式拉開序幕，巴倫週刊報導，Halifax America 的資深經紀人 Patrick Kerr 指出，這將對大宗商品市場造成撼動，包含天然氣、農作物、棉花與柳橙等價格，都將受影響。

Kerr 表示，每年的 6 月 1 日到 11 月 30 日為颶風季，將直接對許多商品產生重大影響，並間接影響物流和倉儲，這代表著有許多良好的交易機會。

市場擔心風暴會淹沒正遭受旱災的美國南部平原，因此棉花價格上漲，根據 marketwatch 數據，6 月棉花期貨價格在 6 月 2 日收於每磅 0.9426 美元，約為 4 年來新高，今年以來約已上漲 17%。

7 月棉花期貨價格

若要對颶風季節大宗商品價格變化做出預期準備，可從去年的情況觀察，去年 9 月初 4 級颶風伊爾瑪襲捲佛羅里達州時，柳橙汁、棉花和木材的期貨價格皆上漲。

道瓊商品指數 - 商品期貨走勢 (紫)、石油期貨走勢 (紫)、家禽期貨走勢 (灰)

佛羅里達州占美國柳橙產量 60% 左右，柳橙汁期貨因此上漲近 11%，而在颶風期間，消費者對木材需求提升，2017 年 9 月木材期貨價格攀升超過 4%，接下來一個月則上漲 14%。

2017 年 8 月來襲的颶風哈維，使美國零售汽油價格在 9 月份上漲至兩年高點，風暴造成洪水，導致幾家煉油廠暫時關閉，根據能源情報署的統計，美國超過 45% 的煉油產量位於墨西哥灣沿岸。

Kerr 指出，颶風可能會使汽油價格「飆漲」，因為極端天氣會對鑽井作業、平台作業、運輸和儲存等各種事情造成不利影響。石油和天然氣市場也可能受到墨西哥灣颶風的影響，墨西哥灣占美國原油總產量的 17%。

5 月 24 日，美國國家海洋和大氣管理局的預報員預測，2018 年大西洋颶風的數量接近或高於正常水平。本季有 70% 的可能性會出現 10 到 16 個命名颶風，其中 1 到 4 個可能是大型颶風，風速為每小時 111 英里或更高。