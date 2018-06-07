中國螺紋鋼期貨盤中創3個月新高 黑色系及銅價均上揚

中國螺紋鋼期貨週四 (7 日) 升至 3 個多月來最高，其他黑色系期貨價格也持續反彈。其中焦炭漲幅超過 2%，熱卷、焦煤也有 1% 左右漲勢，有色金屬以滬銅上漲最多，漲幅達 2.19%。

上海期交所螺紋鋼主力 10 月合約，今日早盤一度觸及每噸人民幣 3867 元，為 3 月 1 日以來最高。午盤之後漲幅縮減，但仍上揚 1.49%。

螺紋鋼期貨走勢 (圖表取自新浪網)

螺紋鋼上漲主要受惠環保政策，中國進行全國性的環保督查，同時庫存數據下降，緩解了供應過剩擔憂。根據鋼之家數據，上周中國貿易商手中的螺紋鋼庫存降至 532 萬噸，較前週下滑 5.9%。

Mysteel 數據顯示，6 月 1 日截止當週，鋼鐵產品總庫存減少 14 萬噸，至 467 萬噸，為 2 月初以來的最低。

焦炭則受到限產影響，內蒙、寧夏地區焦企限產 30%。北方地區鋼廠對焦炭補庫意願偏強，因此局部焦化廠仍有提漲意願。

滬銅走勢 (圖表取自新浪網)

銅礦今年則是有供應上的擔憂。原本今年智利礦商將與 32 家工會進行薪資談判，這些礦商代表了智利四分之三的銅產出，年初以來由於多家礦企紛提前達成勞工協議，並未出現罷工，使得銅價早前回落。

不過 6 月之後，全球最大的銅礦 Escondida 工會與必和必拓展開談判，工會希望增加 5% 的工資，且要求一次性發放獎金 3.4 萬美元，市場認為，此協議較難達成，因此也預計銅價具備持續發酵的條件。