康師傅運營效率提升 第一上海喊進 目標價20.8元

康師傅 (0322-HK) 今年首季業績顯著增長，加上資產優化、運營效率提升，第一上海給予康師傅「買入」評級，目標價上調至港幣 20.8 元。截至今 (5) 日中午，康師傅報港幣 17.9 元，或 + 0.449%。

圖：新浪財經

康師傅今年第一季營收為人民幣 150.27 億元，年增 5.91%，毛利率升至 29.7%，泡麵營收成長 8.55%，達人民幣 63.07 億元。

新浪財經報導，第一上海表示，康師傅今年首季主動聚焦高端面市場，驅動高價袋麵及容器麵分別增長 16.8% 及 6.9%，合計收入占比已達 89.3%，而中低價麵的大幅衰退亦使得公司市占率較上季微降至 49.9%。

儘管期內主要原材料價格仍處於高位，但受益於產品直接提價及產品組合優化，速食麵毛利率年升 2.5 個百分點至 30.3%。扣除資產活化及減值影響，康師傅今年一季度速食麵業務 EBITDA 年增 63.6% 至人民幣 7.89 億元。

考慮到國內方便上市場回暖態勢明顯 (第一季銷量年增 7.5%)，且公司持續推進產品高端化策略，預計 2018 年速食麵利潤復甦有望持續。

飲料方面，康師傅第一季飲料營收年增 4.6% 至人民幣 83.5 億元，其中即飲茶、碳酸飲料均有不錯表現，分別年增 6.0% 及 26.6%，而果汁及包裝水則落後於行業結構升級而持續下跌。

受益於第一季部分產品提價及規格調整，飲品業務毛利率年增 1.2% 至 29.3%。扣除資產活化及減值影響，公司飲品業務 EBITDA 年增 20.1% 至 28.62 億元。

儘管 2017 年飲品營收高基數給今年的增長帶來一定壓力，但基於：1) 年內公司將加大飲品多元化管道開拓；2) 提價及規格調整有助於公司直接改善毛利率；3) 輕資產化及結構簡化戰略的持續進行將進一步降低費用率，預計飲品業務利潤改善趨勢不變。

第一上海指出，年內康師傅將加大通路轉型力度，開拓多元化消費場景以驅動飲料業務增長，其中廣告行銷方式的年輕化 (贊助創造 101) 有望為公司帶來年輕群體的關注，加上輕資產化戰略帶來的運營效率提升，預計旗下 2 大業務利潤持續恢復。

第一上海將康師傅 2018-2019 年的獲利預測微升 2.0% 及 4.8% 至人民幣 23.70 億元及人民幣 27.2 億元，上調公司目標價至港幣 20.8 元，相當於 2018 年獲利預測的 12 倍，並給予「買入」評級。

不過，康師傅未來仍需面臨主要原料價格反彈和市場競爭加劇的重要下行風險。