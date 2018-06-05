美媒：日本就業市場併未萎縮 勞動力每年增長速度近2%

美媒稱，日本擁有全球最低的失業率之一。商業調查表明這里存在嚴重的勞動力短缺，而且勞動年齡人口也沒有增加。那麽，日本經濟第一季度如何實現了自有記錄以來最多的就業增長?

據美國商業内幕網站6月1日文章，在沒有經過季節性調整的情況下，在一個通常因為退休和大學生離職而導緻就業大幅下降的季度，日本仍然增加了就業。

考慮到日本的人口結構，勞動力大軍不應當以自20世紀90年代以來最快的速度增長。事實上，日本的勞動力大軍應當在縮減。勞動力增長由人口增長和勞動參與率的增長構成。假如年齡組内的勞動參與率不變，那停滞不前而且正在老齡化的人口應當帶來的是勞動力的負增長。

事實上，日本的勞動力正在以每年不到2%的速度增長。

那麽，出路在哪里，其他國家在接近全面就業的時候可以效法日本的做法嗎?

日本有兩個隱藏的閑置勞動力的關鍵來源。最明顯而且影響最大的是上升的勞動參與率，特别是女性的參與。女性加入勞動力大軍的人數激增一直很可觀，特别是兼職領域。

這個現象已經持續一段時間。盡管明顯也存在上限，但隨著勞動市場繼續收緊，這種現象沒有理由不會再持續一段時間。

第二個也是沒有那麽明顯的來源是移民。日本實行非常嚴格的移民政策，隻會向特定國家的高技術工人發放工作簽證。盡管勞動力大軍中的外來工人所佔比例仍然很低，但這個人數一直在增長，併促進了就業的增長。

外國工人的很大一部分增加來自於學生和接受培訓的人。前者每周工作最多28小時，而後者在入職第一年接受一定的培訓後可以全職工作。

從整體上來說，日本的就業不應當出現增長。但是，隨著勞動力市場收緊，閑置勞動力仍然會出現，使得經濟可以輕松地實現增長。

來源：參考消息網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)