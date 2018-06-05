【文／葉雅馨、楊育浩 圖／董氏基金會提供】

「永遠的孫叔叔」孫越，5 月 1 日辭世，享壽 87 歲。他投身公益 35 年，「只見公益，不見孫越」是他下半場人生的志業。做為終身義工，全心投入公益慈善活動的他，是華人社會中跨越各世代的記憶。公益、溫暖的形象，活在每一個人的心中，像慈父般的關懷，也像老朋友般的親近。1984 年 4 月底，董氏基金會已故創辦人嚴道博士，在一場活動與他結緣，從此他成為董氏基金會的終身義工……

30 多年來，董氏基金會很榮幸有孫越擔任終身義工，因為他的熱心參與，基金會能夠更順利推動多項與國人身心健康有關的公益活動，尤其基金會在草創時期，因為孫越的好形象，讓民眾對基金會有信心，並認同董氏關懷全民健康的理念。

在加入董氏基金會擔任終身義工前，孫越的公益路已經展開。1983 年，是他投身公益活動的轉捩點，那年是他演藝生涯的高峰，以《搭錯車》獲得第 20 屆金馬獎最佳男主角。同年，他報名參加宇宙光「送炭到泰北」的活動，當時他還是個 38 年無法戒除菸癮的老菸槍，總幹事為難地對他說：「在泰北，接待我們的教會人士都不吸菸……」。為了參與這項有意義的活動，也為了團體紀律，他雖有很重的菸癮，還是答應不吸菸；但真正的考驗不僅於此，臨行前，他生了一場病，醫生勸阻他，他硬是帶了一個半月的藥和 2 個導尿管去報到。

那次的泰北行送愛、送物資給難民，孫越憶起了不少年輕的過往，包括 16 歲從軍，看到生死一瞬間的場景，他決定修改人生的方向。到了 1989 年，在家人的支持下，宣布結束 40 年演藝生涯，全心投入公益慈善活動。

為促進國人身心健康而努力

《大家健康》雜誌過往在封面人物單元曾特別專訪過孫越兩次，一次是 2004 年 5 月，那次孫越談及自己與董氏基金會在菸害防制上的宣導，以及自己參與公益的想法，並希望能與基金會共同為促進國人身心健康而努力。

另一次專訪是在 2008 年 12 月，由於 2007 年年初，孫越被診斷出罹患肺腺癌一期，在動完手術休養後，我們問他生病有無影響心情？他說：「一點也沒有。」他就是這麼積極樂觀的人。不過那次專訪，他意外透露了自己過去曾有兩次情緒低潮，甚至解不開的情況。但他認為，心情難免變化，當心理生病了，一樣要求助醫師。他從自身經驗體會到人若處於憂鬱，一定要向外求助，人到一定年紀，多少要透過藥物或其他治療，才較好維持健康。

孫越坦言，老人較會「傷春悲秋」，甚至引發老年憂鬱症。畢竟人難免會想到「最後」，例如：如何離開人世？離開前怎麼過得愉快？種種雜念和情緒並非子女朋友能瞭解，若加上過度執著，很難快樂。只有自己打開門，讓陽光照進來。面對陽光，才能將黑影甩在背後。

過往，民眾對孫越與董氏基金會的印象，或許大多與禁菸及菸害防制宣導有關，不過，孫越對基金會的各項宣導活動包括心理健康、食品營養，甚至最早的器官捐贈、反毒等，包括雜誌出版亦關心。

1999 年開始，董氏基金會心理衛生的工作內容因為朱英龍董事長的加入，開始以憂鬱症為主題，積極推動預防教育宣導工作。在初期，為了去除國人對憂鬱症污名化的想法，孫越多次參與相關活動及記者會，他希望國人要注重的不只是身體健康，也要重視心理健康。

真心關懷

廣告金句是良藥

孫越代言公益廣告時，留下多個令人印象深刻的廣告金句，這些句子都出自真誠的心理關懷。如：

捐血一袋，救人一命。伸出手臂，你，就是快樂的捐血人！

讓孩子們從懂事開始學會拒菸！

夜深了，打個電話回家，讓你的家人知道你在哪裡！

當年沒人告訴我，現在我告訴你，快把菸戒了吧！

每一句話，都像是朋友的親切關懷，也發人省思。

心滿意足過一生

珍惜身旁的人

孫越在世時，對生命的豁達，對人生的體悟，都是生命教育最好的示範。

他曾回憶自己在開刀治療癌症的前一天，將內外孫叫到床前說：「隔天進開刀房可能有 3 種結果：順利解決問題、也可能一時無法解決或需要後續治療、或是呼吸停止天人永隔，不過，我跟你們每周末在教會聚會，想想也沒什麼遺憾。我印象很深，有次我們去坐摩天輪，你們搶著和我搭同一車廂，你們說如果將來我不在了，『第一次』跟爺爺（外公）一起坐摩天輪會是個紀念」。由此可見「死亡教育」在孫家很正常，大家也接受「人總有一天會離去」的事實。

在他的觀念裡，人與人相聚，每次見面都可當作是「生前告別式」。曾有一次，孫越到天津探望比自己大 5 歲的舅舅，行前告訴表弟，「就把這次當成生前告別式，不知自己是否還有機會再來。」他想藉此為舅舅心理建設，多珍惜相聚時光。「有次和導演李昆在朋友告別式相會，離開時還互說著要聚聚。後來去泰國，回臺後，李昆已永別，深刻體會人生無常，要惜緣。」

孫越曾形容，人生就像一趟列車，不論你是在哪站上車，總會看到來來往往、上上下下的人。有時候，你會在車上遇到對你情深義重的人，自然會伸出雙手熱情歡迎他；有時候，會碰到對你怒目相向的人，讓你覺得難以忍受，真希望他快點下車。「請你記住一件事，人生裡頭有很多事情，就像車上的旅客一樣，來來去去，不必太過在意。所以，請善待共乘一車的乘客，將他們好好請進生命裡，善待他們如自己的家人，別讓這趟難得的旅程在結束時有任何遺憾。」他認為，生命既然不是由自己決定，那能做的就是要快樂，心滿意足地度過一生，並且珍惜身旁的人。

來源：《大家健康》 2018 年 6 月

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