販賣打包到登機的期待感，她們讓行李箱狂銷30萬個

【撰文：吳元熙】

電商品牌賣產品，一定要比售價、比規格嗎？紐約最紅的行李箱品牌 Away，靠故事力引爆網路熱潮，創業兩年，拚出 15 億元新台幣營收。

行李箱品牌何其多，但「Away」這個名字兩年來不斷登上紐約、全球媒體版面；2016 年創業至今，一共賣出了 30 萬個行李箱，創造近 15 億元新台幣營收。被問到能讓小品牌變大生意的主因，Away 告訴《數位時代》：重要的是「消費者體驗」。

「創業之前，我們訪談了超過 1 千名旅客。」Away 的兩名共同創辦人珍 · 盧比歐（Jen Rubio）和史蒂芬 · 凱蕾（Steph Korey）之前曾是另一間爆紅紐約電商，眼鏡品牌 Warby Parker 的員工，負責社群內容和供應鏈合作。她們跟著前東家一起從小變大，因此更知道在網路世代，要如何滿足消費者期待。

提供聯名款 + 刻字，給顧客獨一無二

凱蕾說，「像行李箱內建洗衣袋，可隔開穿過的髒衣物；壓縮袋能讓空間變大，還有移除式行動電源等功能，都是消費者訪談的真實需求。」不過這並不能解釋 Away 受歡迎的原因，因為兩年多下來，還有更多主打「智慧跟隨、搭機提醒」的新品牌出現，卻仍沒有人能超越 Away 的成績單。

兩位創辦人提醒自己，創業主因是「行李箱是旅行的一部分」，因此 Away 在產品保固下了不少功夫，提供 100 天試用期和終身保固。另外，為了滿足消費者不想「撞箱」的期待，她們甚至增加刻字服務，讓消費者擁有獨一無二的感受。

而「聯名款」則是 Away 的另一項武器。從時尚品牌 Pop&Suki、動畫《小小兵》、NBA 明星週到電影《星際大戰》，幾乎每一次出手推限量款，都造成搶購風潮。「我們的用戶體驗（customer experience）團隊有 13 名員工，經常與負責社群、行銷的同事討論改進之處。」盧比歐說。

找上網紅 + 攝影師，貼近當地市場

Away 也將品牌印象從只賣行李箱拉高到旅遊層次，並推出手提包、防水盥洗包、肩揹筆電包、收納盒等多種產品。同時，她們也製作並販售專屬雜誌，並且利用影像故事宣傳理念。例如為了前進歐洲市場，將旗下所有產品實際帶到葡萄牙里斯本，創造更貼近當地消費者的宣傳內容。

在美國已經開設四間實體店面，即將前進倫敦設點，Away 認為，經營線下社群的方式不該只跟商品有關，所以目前每一個店鋪，都同時舉辦講座、論壇與攝影展。

「我們不是科技公司，而是一間旅遊公司。」凱蕾表示，旅遊業其實是很破碎的產業，每一段的體驗都很分散，就像過去行李箱的設計，只顧慮到「載物」這一段，卻忽略了從打包行李、登機、移動到目的地，都是體驗的一部分。

雖然目前 Away 並沒有給出前進亞洲的時間點，因此台灣消費者仍無法直接購買她們的商品，不過盧比歐表示，團隊的終極目標是成為全世界最大的旅遊品牌，讓行李箱也能變性感，她相信很快就會跟亞洲的大家見面。

Away 小檔案

創辦人︱Jen Rubio & Steph Korey

成立時間︱2016 年

團隊人數︱51-100 人

關鍵數字︱募資 3,100 萬美元（約 9.3 億元新台幣）

特殊成就︱NBA 明星週合作推出限量商品；電影《星際大戰》合作限量商品；Pop&Suki 合作限量款

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來源：《數位時代》 2018 年 6 月

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