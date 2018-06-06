連勝文、黃偉哲，對不起！

文╱楊瑪利

本期〈謊言台灣〉封面故事，由資深總主筆彭杏珠帶領三位記者，深入了解台灣的閱聽內容早已假新聞滿天飛。在一次會議時，同仁突然考我：「總編，『別讓勝文不開心』這句話，妳認為連方瑀真的有這樣說嗎？」

我篤定回答，「有啊，那時候不是大家都報導了嗎？」同仁回：「連妳都認為是真的，連勝文真的完了。」後來我們把相同的問題詢問其他同仁們，大家也都回答：「不是有嗎？」

要不是進行本次報導，我與同仁們根本不會去研究當初這條新聞怎麼來的，也就不可能知道，這其實是一條假新聞。

三年多前，連勝文投入台北市長選舉，媒體瞬間瘋狂報導這條新聞，把連勝文塑造為富家子弟的媽寶、不能接受挫折，進而影響選情。儘管第一時間連方瑀出面澄清她從沒有這樣說過，但已經沒有多少人聽到。從那時起，台灣人的流行語就增加了這一句：「哎呀，別讓某某不開心啦」。

假新聞受害者 社會難還其公道

在此，我要深深跟連勝文道歉。身為媒體人，當時《遠見》與我雖未報導這條新聞，未加入公開挖苦他的行列，但也並未深究新聞出處，並在日常生活中偶而會用「別讓某某不開心」的流行語。只要說這句話，我的腦海裡就會出現連勝文的畫面，間接傷害了他。

2018 年底縣市長選舉進入白熱化，類似連勝文遭遇的候選人，可能還會有不少。本期專訪民進黨台南市長候選人黃偉哲，自去年他投入黨內初選開始，同黨同志對他的攻擊一點都不手軟。一波又一波新聞爆出，說黃偉哲 A 助理便當、A 咖啡、A 剪綵白手套等，塑造出好像任何小東西，黃偉哲都會偷走的形象。

我初看這些新聞是存疑的，「身為立法委員，會這樣嗎？」但這是不了解地方選情的台北人觀點。由於地方人士大多知道黃偉哲天性節儉，因此「切中要點」，把有節儉美德的他，扭曲為會占別人小便宜，甚至是小偷，這就變成人格上的缺點了。

本期《遠見》深入訪談連勝文與黃偉哲，這兩個屬於不同政黨的政治人物，談到假新聞對他們的傷害，至今還是不免生氣。連勝文甚至花兩年時間研究，出了一本 200 多頁的報告。但有誰會聽呢？社會能否還他公道？

不要以為假新聞是政治人物從政的代價。身為現代人，在網路數位媒體發達的時代，誰都有可能受到攻擊。

就在本期《遠見》截稿前，5 月 21 日台灣各大媒體均引用了一篇鴻海董事長郭台銘的談話，指出郭台銘一生努力，但現在年輕人找工作常有一句話「錢多事少離家近，睡覺睡到自然醒」。郭董說：「如果我的孩子心中面對工作存這種心態，我隔天就打斷他的腿。」《遠見》求證鴻海代理發言人，確認這新聞是假的。由於郭台銘是拚命三郎，這新聞也極易讓人信以為真。

假新聞已無所不在。5 月 22 日就有人在 LINE 上瘋傳國巨將併購中環，隨後證實這是企圖影響股價的假新聞。哪裡來的？還得金管會好好查。

為何台灣會成為假新聞的沃土？在哪些領域最常產生？一般民眾該如何識別？本期深入探訪。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 6 月

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