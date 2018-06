低薪困局未解 民進黨要勇於承擔責任

【文 / 納蘭泠】

為了解決台灣低薪問題,行政院端出短中長期因應對策,看在民眾眼中彷彿在玩數字遊戲,不僅讓人無感,解釋低薪原因的推託說法,反映出「千錯萬錯都不是自己錯」的「託付」心態。當初選民投給民進黨就是要它解決問題,若一味地以推託來掩飾錯誤,一切以選舉為優先考慮,違背「勇於承擔」的初心,勢必遭到民意反噬、加倍奉還,執政者因違背承諾而垮台的前車之鑑屢見不鮮,應當以此為戒。

近年來,低薪問題引發社會熱烈討論,甚至高居民怨之首,行政院長賴清德乃於 5 月 14 日率副院長施俊吉、國發會主委陳美伶等五名部會一級首長召開記者會。在長達 57 頁的《我國薪資現況、低薪研究及對策》簡報中,行政院提出薪資不成長的五大因素包括:全球化使然、過度教育讓學歷貶值、移工增加拉低平均薪資、雇主加薪但勞工無感及 2017 年薪資已經顯著成長。施俊吉強調,台灣今年第 1 季實質總薪資每月達新台幣 59,852 元,為 18 年來同期最高。而排除外籍勞工後,2017 年本勞的平均實質薪資為新台幣 58,931 元,約是勞工平均實質薪資新台幣 47,271 元 1.25 倍。

失言的背後:不知民間疾苦

此話一出,引來網路罵聲連連,施俊吉所指的「高薪」,是由經常性薪資(每月固定薪資)加上非經常性薪資的數字,再扣除物價因素的總額,意即裏面包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費等非按月發放的工資,才能算出如此高額的實際總薪資,與民間「薪情」大相逕庭,是完全不接地氣的說法,更是大玩數字遊戲。

賴清德為此出面緩頰,並且在臉書(Facebook)發文承認,「社會上必然有超過半數人的薪資,是在這個平均數字以下」,他接著強調,公佈這項資料是要讓資方知道,目前全體的平均薪資已經來到什麼程度,企業別再像過去都從最低薪資開始找人,進入職場的年輕人也能瞭解台灣目前的薪資情況,並能依據自己的條件、需求來提出希望的薪資水準。

這番話不僅沒讓民眾感到安慰,更引發強烈的反彈聲浪,許多人忍不住反問「既然平均數字如此高,還需要救什麼低薪?」網友甚至自嘲「原來我是外勞,拉低各位水平」。然而,深入檢視這些說法的背後都帶著「先射箭、再畫靶」的隱藏性前提。

從五大因素中的第一項「全球化使然」來看,簡報中特別加註「要素價格均等化」,指透過國際貿易,使各國的工資水準趨於一致,且依內部研究發現,台灣與中國大陸雙邊貿易與投資關係使雙方實質薪資差距縮小,2001 年起兩岸薪資逐漸趨同,而南韓與新加坡的薪資則維持成長,水準明顯高於台灣。

爭功諉過 對立不減反增

這段話的言下之意是,「因為兩岸雙邊貿易緊密,才使得薪資水準拉平」,但根據中國大陸人力資源業者「Boss 直聘」的《2018 旺季人才趨勢報告》指出,2018 年前兩個月,人才需求量最大的前 50 個城市,白領平均月薪為人民幣 8,730 元(約合新台幣 40,856 元),年增率 2.9%,而北京和上海的平均月薪分別為人民幣 10,712 元、10,128 元,深圳、杭州也有 9,000 多元。

反觀台灣,除了前述的 2018 年第一季數據外,直接看 2017 年全年實質經常性薪資平均為新台幣 37,781 元,雖然行政院宣稱薪資有顯著成長,但跟 2000 年的全年實質性經常性薪資平均 37,801 元相比,薪資倒退了 17 年是不爭的事實,再加上物價調漲的幅度等因素,中國大陸是否拉低台灣薪資?這些數字已間接給出答案。

再來看另一項低薪因素,「外勞人數增加,拉低平均薪資」,施俊吉直指外勞人數從 1991 年的不足 1 萬人增加至 2016 年的 62.5 萬人,因外勞薪資比較低,拉低全國平均薪資;引進外勞,是增加非技術性勞工的供給,也阻升同一類勞工如服務銷售工作人員、基層技術工等的薪資。

此話一出,引發輿論撻伐,這樣的說法不僅深具歧視意味,且打臉政府即將要推動的經濟移民政策。回顧外勞引進的背景,早期的用意是要紓解勞工不足,補充傳統產業的勞動力需求,當時僅針對特定產業進行限額引進,之後隨著產業外移情況日益嚴重,為了讓企業根留台灣,政府遂大開方便之門,鬆綁引進外勞的產業資格與人數限制。

外勞來台並未受到良好的對待,薪資低廉、勞動條件和人權待遇的條件極差,還成為企業主抵制在地勞工的武器之一,可以說是錯誤的政策。然而,執政者不思檢討,提出改善外勞政策與權益的方案,反倒以此作為低薪藉口,激起本勞與外勞更深的對立與心結。

至於「雇主有加薪,勞方卻無感」的說法,看在勞工眼中就是政府力挺「慣老闆」的最佳宣示。行政院解釋,自 2001 年開始,因陸續實施就業保險與勞退新制,且數度調升勞健保費,致使企業給付員工的「非薪資報酬」增加,是資方的付出。不過,誠如政治大學勞工研究所教授劉梅君接受「苦勞網」訪問時所言,這是把就業保險、勞工保險、勞退新制以及全民健保等雇主應負的法定勞動成本都當成薪資,「殊不知這些社會安全制度的投入,都不是勞工能夠直接運用的工資」。

千錯萬錯非己過 失民心者失天下

民進黨的所作所為,如同其當年在野的抗爭態度,「千錯萬錯都是政府的錯,所以執政黨要負責」,然而,現在民進黨自己當家做主,眼見棘手問題無法在短時間內解決,又要有立竿見影之效,既然把責任推給前朝的手法已不被民眾買單,乾脆就把責任都推給實實在在的對手—中國大陸。

至於移工,早已被台灣社會視為不受歡迎且被標籤化的一群,「罪加一等又何妨」?

從心理學的角度來看,民進黨已經陷入「託付心態」的困局,也就是一種自卑心態的折射,將所有不順遂的因素怪罪於他人,以外在限制為由,將自己不合理的作為或不作為「合理化」,實際上是無法為決定負責。這與蔡英文承諾的「勇於承擔」精神已背道而馳,畢竟改革才剛拉開序幕,後續的工程勢必愈來愈艱鉅,要承受的駡名恐怕不僅止於此。

回想美國前總統杜魯門(Harry S. Truman)曾說:「怕熱就不要進廚房(If you can't stand the heat, get out of the kitchen.)」。民眾寄希望於蔡英文和民進黨,而有第三次政黨輪替,若政治人物心裏只有政治盤算,而未苦民所苦,凡事只想以拖待變,民怨勢必反撲。之前的政黨輪替皆因如此,殷鑒不遠,執政黨切勿僥倖。

