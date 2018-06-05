切香腸戰術 解放軍繞台威嚇進步神速

【文 / 陳宗逸】

當台灣空軍於 5 月 14 日上午在台灣東南部九鵬基地外海，正進行罕見的實彈射擊演練「秀肌肉」時，一架大陸解放軍的運 - 8 電戰機（Y8EW），在試圖觀察台空軍演習後，緩慢由南朝北、沿著海峽中線以西的 M503 航道，以「極度接近」方式朝北飛行，緩慢飛行中，不斷收集國軍西部各雷達、飛彈以及通訊基地電磁參數，此事一度遭到台灣國防部否認，但在美國「Alert 5」軍 / 民航路監控網站中被披露出來，消息由美國傳回台灣，震撼台灣軍情界。

一架緩慢北上的運 - 8 電戰機，為何瞬間改變了整個解放軍繞台演習的強度，讓「切香腸戰術」（Salami Tactics，連續蠶食、緩慢縮緊包圍圈殲的戰術）達成「西向封鎖」態勢？回顧今年 1 月 4 日，大陸片面恢復 M503 航路北上路線時，信誓旦旦地向國際民航組織保證，絕對會「遵守 30,100 英尺以上空域飛行秩序，以利飛航安全」之語言猶在耳，這架北上「接近」 M503 航路的運 - 8 電戰機，竟然會以 22,000 英尺以下的「戰術飛行高度」，低空進行電子偵監作業，此舉不僅迅速瓦解 M503 航路的檯面上「協議」，也立刻威脅台灣在海峽中線以東的所有戰術施為，原本僅止於「廣告效應」的繞台戰術，突然間變為實際作戰態勢，因此情勢非比尋常，台灣國防部否認再否認，硬不承認解放軍已經開始「利用」M503 航路而引發衝突的可能性。

不論如何，運 - 8 電戰機的飛行，只是 5 月以來一連串「繞台武嚇」不斷升級的一部分。5 月 9 日深夜，傳聞解放軍最先進的殲 - 20 戰機「首度出海」進行「海空一體」操演，這是軍方首次面對殲 - 20 戰機的挑戰。殲 - 20 出海當晚，台南空軍基地的 IDF 戰機，起碼有 8 架次、分 2 批緊急起飛，其間隔不到 5 秒，這是罕見的大機群「圍攻」，還從未發生在國軍應對解放軍繞台機群的「陣仗」裏。可見，殲 - 20 出海，對台海雙邊軍事緊張情勢雪上加霜，國軍首度面對匿蹤戰機，並以大機隊、各預警雷達全開方式，盡力捕捉殲 - 20 的各項參數與匿蹤訊號，雙方在台海東南方上空上演一段不為人知的「第五代空戰預賽」。

從解放軍至今「繞台戰術」的密集來看，可窺見相當驚人的成長率。2016 年蔡政府上台前後，全年僅 4 次，2017 年全年則暴增至 17 次，2018 年至 5 月中，已經累積至 11 次之多，超過 2017 年半數，預計今年的次數、密集度還會再提升至歷史新高。這樣的「繞台」，看在台灣民意眼中，已從「驚訝、憤怒」到今天的「完全沒有知覺」，蔡政府高層面對此軍事壓力，也僅在 5 月 17 日將巡視綠島飛彈基地的影像曝光，作為公開因應，此事也未在台灣內部成為討論熱題，媒體版面都被選舉新聞淹沒。而在 5 月 29 日清晨，解放軍轟 6-K 再度深夜繞台，國防部則因應局勢改變，首度迅速公開影像。

但是從 5 月 11 日開始，繞台行動進一步升級，解放軍空軍目前戰力最強的 Su-35 型戰機，破天荒衝出宮古海峽，在東海上空與解放軍海軍的現代級萬噸驅逐艦一起進行「海空一體」戰術演練，現代級驅逐艦「寧波」號以及 054A 級巡防艦「湘潭」號編隊，航線從釣魚台附近海域南下，最接近時逼近台灣海岸 30 海里（台灣領海為 12 海里），在現代級驅逐艦戰隊接近台灣東北海域時，Su-35 戰機起碼出動了 2 架次，在此空域和艦隊進行接戰演練。此為繼 5 月 9 日深夜殲 - 20 匿蹤戰機出現在台灣西南海域後，至今為止最大、並且戰術意義最強的「包圍新戰術」。

此次首度「亮劍」的 Su-35 戰機，目前可謂解放軍空軍「王牌中的王牌」，係目前全球戰力僅次於美軍 F-22A 型匿蹤戰機的已服役先進機種，Su-35 戰機雖沒有現代化的匿蹤戰機設計，但是其所配備的向量噴嘴發動機（TVC）、推重比達到 11：1 的 AL-41F1S（117S）高推力發動機，性能幾乎與 F-22A 同級，空戰實力約為日本航空自衛隊主力 F-15J/DJ 的 4 倍左右，航程更遠、配備先進的主動電子掃描陣列雷達（AESA）等優勢，扣除美軍部署在西太平洋的 F-22A 型戰機外，幾乎可說是「打遍天下無敵手」。而 5 月 11 日的海空演練中，航程極遠的 Su-35，在衝出宮古海峽後，在台灣東北海域演練一圈再循原路返回，從航程可見其強悍的作戰半徑和滯空接戰能力。

從以上所述，分析解放軍繞台戰術的「質」和「量」，都以驚人成長不斷壓制台灣。「量」方面的成長自不待言；「質」的方面，轟 - 6K 與運 - 8 電戰機、干擾機自 2016 年開始「繞台戰術」之後，幾乎無役不與，2017 年 8 月，解放軍的 Su-30 戰轟機和空警 200（KJ200）預警機加入行列，演練先進戰機出海後的空中戰場管制技術。11 月增加 IL-78 空中加油機，在戰場管制技術中，加入出海後空中加油演練，而且在 5 月 11 日，與 Su-35 一起搭配出現的，則是更加高端的空警 2000 戰區預警機，提供更完善的海、空戰場管理演練，此「質」的不斷提升，是以驚人速度不斷「榨乾」台空軍臨戰準備的現實處境。

以日本來說，解放軍戰機侵入日防空識別區所造成的「緊急起飛」處置，從 2014 年的 464 次驟然劇增至 2016 年的 851 次，2017 年以後都是破千次紀錄，此舉已嚴重影響日本航空自衛隊後勤補保能量，航空自衛隊為了應付「緊急起飛」任務的常態化、以及主力戰機老邁化的殘酷現實，其戰機維修費年年增加超過 5%，已形成對日本防衛預算的重大負擔。空軍戰力連日本三分之一都不到的台灣空軍，面臨的壓力可見一斑。

解放軍的切香腸戰術不斷升級，從單純空中、海上繞台，到海空一體繞台；從順時鐘、逆時鐘的繞台，到南北包夾式的繞台，未來可能會迅速發展海、空、潛一體繞台，而接近台灣領海的作為，恐迅速演變為侵入領海、領空的挑戰。國軍目前尚未找到有效的因應對策，配合政府模糊、依靠美日的戰略，國軍更無積極準備的意識，勢將拱手把主動權讓給北京。在台灣輿論漸漸習慣了切香腸戰術後，接替軍事壓力而來的政經壓力，台灣政府是否已做好了準備？

來源：《多維 TW》月刊 031 期

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