20年馬國恩仇錄：馬哈迪勝選後的新迷霧

【文 / 唐曉東 杜晉軒】

雨季的吉隆坡仍舊濕熱難耐。但是對於剛結束大選的馬來西亞人民來說，比起天翻地覆般的政局變化，一切都不值一提。伴隨著馬國前副首相安華（Anwar bin Ibrahim）獲得特赦，涉嫌貪腐的前首相納吉（Najib bin Abdul Razak）恐難逃入獄命運，以及執掌馬國大權超過 60 年的「國民陣線」（簡稱國陣）面臨解體，建國後的首次政黨輪替，讓馬國人民對未來有了美好的「希望」。

此次馬國第 14 屆全國大選，最大亮點莫過於馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）以 92 歲之年齡再度出山，二度拜相，成了全球最高齡的國家領導人。這位長者的勝出，顯示出馬國人民期待具魄力的領導人帶領國家重回正軌，但這也透露出「希望聯盟」（簡稱希盟）的困境，即這脆弱聯盟的安危存亡，只繫於一位極具「卡里斯瑪」（charisma）的魅力型領袖之身。

2013 年馬國全國大選時，在野黨陣營是以「人民聯盟」（簡稱民聯）奪得 51% 的得票率，但因「共主」安華仍在獄中，以及盟友伊斯蘭黨的宗教路線分歧，最終令「同床異夢」的民聯於 2015 年 6 月瓦解。

華人力挺行動黨

儘管人民公正黨、民主行動黨、國家誠信黨（由伊斯蘭黨開明派所組成）組成了希盟，但是一直困難重重，直到馬哈迪所成立的土著團結黨（簡稱土團黨）「加盟」，才燃起了「變天」希望。

除 1969 年發生的「五一三種族衝突事件」之外，馬國的政治格局自 1957 年建國以來一直相當穩定。因此今年 5 月 9 日後，政權能和平轉移，是備受國際肯定的。

馬國共有 222 個國會議席，馬哈迪領導的希盟奪得了 122 席，納吉領導的國陣僅 79 席，而以「攪局者」之姿競選的伊斯蘭黨領導的和諧陣線奪得 18 席，其餘 3 席為沙巴聯合陣線與獨立人士。

儘管奪得 54 席的巫統仍舊是馬國最大政黨，但目前國陣面臨分崩離析的危機，其麾下各成員黨都在醞釀退出或重組，如東馬沙勞越州的國陣成員黨，正醞釀合組以當地本土政黨為主體的政治聯盟。這意味著自馬國建國 61 年來，國陣所構成的「一黨獨大」政治格局，從 5 月 9 日後就要有翻天覆地的變化了。

相對於兩岸三地所關注的馬國華人社會（簡稱華社），俗稱「火箭黨」的行動黨無疑成為了最能代表馬國華裔族群的政黨（該黨有非華裔黨員，但仍以華裔為主體）。多年在巫統羽翼下代表華人群體的馬華公會只剩 1 席國席與 2 席州席，甚至不及安華旗下的「多元族群」政黨公正黨，而後者擁有 13 名華裔國會議員。這應驗了行動黨國會議員張念群在選戰期間所下的豪言「剿滅馬華是歷史使命」。

事實上，華裔選民從 2008 年起就拋棄馬華公會，華社認為馬華公會在國陣內「當家不當權」，無法有效制衡巫統的一黨獨大。在華人佔多數和相對多數的選區，華裔選民第一選擇多是行動黨，第二選擇則是公正黨。公正黨不似行動黨有強烈的「華人色彩」，但憑著「多元族群」爭取城市中產階級選票，拿下大部分混合選區，最終促成「華人海嘯」，進而匯成了最終顛覆政權的「全民海嘯」。

誰是希盟繼承者

不過，希盟贏得大選後，主要目標不再是獲得執政地位，各自的政見分歧將成未來的挑戰。

目前，希盟大體分為三派。其一是以安華一家為首的公正黨，擁有的國會議席最多，內部派系鬥爭也最複雜。儘管該黨對外仍然奉安華為尊，但安華在獄中多年，各派系在不同州屬獲得了執政經驗與資源而「羽翼豐滿」後，鬥爭難以避免。希盟中的第二大勢力，則莫過於以行動黨林氏父子為核心的一派。他們代表了馬國華社，在林氏父子有效領導下，該黨內部相對團結。

當然，希盟中勢力膨脹最速的，莫過於以馬哈迪為首的土團黨。國陣的倒戈政客，最後可能都會被其吸收，進而改變希盟在選後的勢力均衡。根據國會和內閣席位的分佈，土團黨雖在希盟中僅是第三大黨，但因馬哈迪的威望帶來的政治協商下，而能在內閣中得到與公正黨、行動黨平起平坐的地位。

雖然安華表明目前不會去挑戰首相一職，但對熟悉馬國政治的觀察家來說，安華的「雞姦案」醜聞和其在 1998 年後至今的蟄伏是一件令人唏噓的往事。

當年與馬哈迪情同父子的安華之所以被解職，主要原因還是兩人在金融、貨幣、財政管制等領域的政策相左。加之安華本人在 1998 年時也介入了巫統內部針對馬哈迪的奪權鬥爭，瀆職罪與雞姦罪的罪名隨之降臨在安華頭上。

時至今日，馬哈迪並沒有真正對安華道歉過，而馬國人民仍沉浸在對馬哈迪的「歌功頌德」，對馬哈迪過去任期內的人權迫害事蹟，這方面的「轉型正義」似已微不足道。

就目前看來，馬哈迪的兒子慕克力（Mukhriz bin Mahathir）在家族根據地吉打州任州務大臣，而出任馬國首名女性副首相的旺阿茲莎（Wan Azizah）背後是其丈夫安華，形成「影子副首相」安華與強人馬哈迪的共同執政的格局。馬哈迪的「遺產」土團黨，在「安華時代」的地位、利益分配等問題，勢將對未來安華的接班或執政形成挑戰。

來源：《多維 TW》月刊 031 期

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