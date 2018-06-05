17家擬IPO銀行募資上限900億元 下限400億元

對於擬上市銀行而言，2018年或許是IPO的“好年景”。

據《證券日報》統計，共有17家銀行排隊推進A股IPO進程，合計募集資金規模上限接近900億元，如果按照下限標準計算，合計的募資規模將降至約400億元。此外，在擬上市銀行中，鄭州銀行、威海市商業銀行、亳州藥都農商行、長沙銀行、浙商銀行的市盈率低於行業均值，也最有希望按照預期上限規模發行。

證監會5月31日披露的《發行監管部首次公開發行股票正常審核狀態企業基本信息情況表》顯示，包括已經通過發審會的鄭州銀行和長沙銀行在内，共有17家銀行排隊推進A股IPO進程，其中2家銀行排隊狀態為“已通過發審會”、9家狀態為“預先披露更新”，5家為“已反饋”、1家為“已受理”。

如今在監管部門備案且依舊排隊等待A股上市的銀行中，除了2家已過會銀行，在上交所排名最為靠前的是威海市商業銀行，在深交所排名居前的是蘭州銀行。

此外，今年曾有兩家H股銀行暫時放棄“H+A”大計，撤回A股發行申請。2月12日晚間，徽商銀行發布公告稱，鑒於公司仍需就相關法律法規，及證監會要求所涉及的部分事項與個别董事和股東進一步協商，併經董事會審議通過，決定撤回A股發行申請;3月16日，哈爾濱銀行於香港交易所發布公告稱，經與保薦人審慎研究，併經該行董事會審議批淮，決定撤回A股上市申請，待内資股股權結構變動完成後再重啓A股上市申請。此外，兩家銀行均表示，銀行業務運作良好，撤回A股上市申請將不會對財務狀況或營運造成任何重大不利影響。

來源：證券日報

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