

◆盤勢分析

1. 美股三大指數齊揚，科技股領漲，將那斯達克綜合指數推上歷史新高。投資人看好美國經濟持續強勁成長，美股四大指數上漲 0.45%~0.80%，近日科技股領先挑戰前波高點壓力區，整體中長期趨勢仍偏多。

2. 台股周一因上週五美股大漲激勵而開高走強，出現向上跳空缺口，終場指數大漲 160.42 點，漲幅 1.47%，收在 11109.50 點，成交金額為 1546.25 億元，至於 OTC 則上漲 0.96%。

3. 台股集中市場先前受限１月高點 11270 點與 3/22 高點 11120 點所連接的下降趨勢線，但因近期國際股市走揚，加上有向上跳空缺口，故已順利克服此壓力線，由於短線 9 日 KD 來到 66.20 與 56.82 附近，再度出現向上交叉，因此有利於大盤上攻，而 OTC 上周提早先創高，因此上市指數跟隨其再創反彈新高，因 KD 剛向上交叉大盤不易馬上出現大幅度拉回，預期本波攻勢將可望持續到下周，惟指數已接近年初高點壓力區，因此指數將馬上面臨部分獲利賣壓，因此空間將有限，預期 3/22 高點 11120 點以上將得進行整理，但在買盤加溫之下，未來有機會克服，預期較大壓力在 11200 點附近，短線支撐則在 11000 點附近，即極短線指數將在預估約在 11000~11200 點間。

4. 法人籌碼：三大法人合計 + 104.32 億元；外資 + 75.12 億元、投信 + 6.99 億元、自營商 + 22.22 億元。

5. 電子類股:

(1) 蘋概族群: 因蘋果將舉行開發者大會，加上 3008 大立光又即將公布 5 月營收，在旺季將到來之下，此族群買盤明顯增溫，包括 2474 可成、3105 穩懋、6456GIS-KY 與 4938 和碩等股也跟隨出現上漲，短線雖有買盤，但仍得留意各公司營收為何。

(2)PCB 族群: 因旺季到來，加上部分公司 Q1 獲利也較去年改善，包括 6153 嘉聯益、5349 先豐、6274 台燿、6213 聯茂與 3354 律勝等股近日買盤持續延伸，因族群整體買盤不弱，未來可持續作追蹤。

(3) 網通族群: 由於 5 日台北國際電腦展（COPUTEX）即將開幕，加上 5G 規格可望 7 月公告，帶動網通族群買盤，包括 4979 華星光、3234 光環與 3596 智易等股大漲，短期雖漲幅不小，但因產業長期成長，因此未來仍可留意追蹤。

(4) 被動元件族群: 儘管股價已大漲一波，近期族群股價在高檔進行整理，但因市場預期 5 月營收該族群可望受惠於產品漲價效應而有不錯成績，買盤再度回流，包括 2327 國巨、2456 奇力新、2375 智寶、6127 九豪和 6155 鈞寶等股大漲，因族群產業長期走揚，未來仍可再留意追蹤。

(5) 石英零件族群: 去年此族群因產業景氣不佳，表現為近年最差成績，但今年 Q1 此族群卻因獲利大幅成長而出現營運轉機，包括 6174 安碁、3221 台嘉碩與 2484 希華等近期出現買盤，由於漲勢剛升，未來仍可持續留意買盤。

(6) 設備族群: 因今年以來業績表現亮麗，常為法人重點族群，包括 3030 德律、2467 志聖、6532 瑞耘與 3563 牧德等股走勢都優於大盤，由於走勢穩健，未還仍可追蹤。

(7) 全球第二大 ICT 產業大展 2018 台北國際電腦展今（5）日至 9 日於台北世貿、南港展覽館及台北國際會議中心開跑，今年共有來自 28 國 1,602 家廠商使用 5,015 個展位外，更聚焦 AI、5G、IoT、電競 & VR、區塊鏈等「五大亮點」外，另搭配創新創業的 InnoVEX、智慧物聯解決方案的 SmarTEX「兩大特展」做為展覽主軸。

(8)6 月鳳凰花開、驪歌初動，台積電董事長張忠謀也將在今（5）日主持台積電股東會之後，正式退休，宜留意未來外資對台積電後續的看法為何。

6. 非電子類股:

水泥族群: 因今年 Q1 獲利佳，近期股價拉回整理之後，周一低接買盤再度推升攻勢，包括 1101 台泥與 1102 亞泥等股走揚，因股利政策佳，未來仍可留意法人動作。

