萬洲：美業務比重少 貿易戰影響不大

中美貿易爭端存在變數，從事生豬養殖及豬肉產銷的萬洲國際 (0288-HK) 有可能受到貿易爭議影響。但萬洲再次強調，美國業務佔比小，整體影響不大。相反，大陸新鮮豬肉價格下跌反幫助減低成本。

綜合星島日報、香港文匯報報導，萬洲國際總監陳鶴祥昨 (4) 日表示，中美貿易戰對公司業務影響不大。因由美國出口到中國貿易業務佔比不足 2%；而 80% 的業務來自下游肉製品業務，故此整體影響不大。至於直接受貿易摩擦影響的生豬肉，陳鶴祥表示相關業務佔比不高。

針對大陸豬肉價格下降，陳鶴祥認為，下游業務因生豬價格下降，採購成本也相對下降，毛利率有所提升。豬肉價格具周期性，目前已處於周期底部，市場供應充裕。

另外，他指出，目前公司未有新的收購計畫，會繼續以現有業務為主。早前，中國對美國多項商品終止關稅減讓，其中由美國進口豬肉及肉製品關稅稅率升至 25%，直接導致美國豬肉在中國市場競爭力下降。

目前，中國平均生豬價格按年降 21.8% 至每公斤約 2.2 美元，美國按年降 1.6% 至 1.2 美元，價差仍大。若中國擴大對美國豬肉進口，將利多萬洲，惟目前有關措施仍有可能變化。

萬洲國際昨收港幣 8.23 元，或 + 2.87%。