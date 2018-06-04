廣澤國際(00989-HK)解除發展海南省海洋旅遊項目框架協議

廣澤國際發展(00989-HK)公布，5月26日，潛在合作方及項目公司向公司發出一份解除框架協議通知書(於去年9月25日公布)；公司亦今日(4日)收市後以書面回覆潛在合作方及項目公司，同意解除框架協議，並從書面回覆當日生效起不再就潛在合作項目進行磋商及合作。自框架協議被終止日起，集團亦没需履行潛在合作項目的款。框架協議的各方之所有責任也同時解除。董事會認為終止框架協議對集團的現有業務營運及財務狀況並無重大不利影響。

去年9月25日，廣澤國際發展公布其與一名擁有豐富海洋旅遊運營管理經驗的人士(潛在合作方)及由潛在合作方持有40%股份權益的公司(項目公司)訂立有條件附帶之合作框架協議。

根據框架協議，公司及潛在合作方擬於中國設立一家合資企業公司(潛在合資企業)，並於完成海灣船企重組後以潛在合資企業收購項目公司，以共同開發位於中國海南省一個海灣的海洋旅遊項目(潛在合作項目)。此外，公司計劃於中國成立一家外商獨資企業作為集團未來於海南省文化旅遊項目的控股公司，並擬以「廣澤文化旅遊産業海南有限公司」為名。

公司董事考慮到簽訂框架協議可令集團開拓海南省的商機及成立潛在合資企業及潛在合作項目將成為集團踏足南中國地區發展不同類型項目的第一步，並在未來數年連動吉林省與海南省的南北項目，認為框架協議符合公司及公司股東整體利益。

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