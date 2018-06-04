【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(3030 德律) 跳空漲停板，(4979 華星光) 差一檔亮燈漲停板。>

今天多頭強勢攻擊，一舉站上 11100 點的整數關卡。終場上漲 160 點，以 11109 點作收，量能為 1542 億元。

重點持股報告。

(3438 類比科、4943 康控 - KY) 續抱。

(00636 中國 A50) 從我們 5/30 加碼以來，股價連漲三天囉，六月果然要開始瘋陸股了，續抱。

(2362 藍天、6123 上奇) 股價均創新高，未來力道仍在，加油。

(4979 華星光) 開盤左右老師帶領會員進場佈局，結果盤中差一檔亮燈漲停板，又是現買現賺，恭喜因 ( 短天期專案 ) 新進的會員們，開始進入 ( 獲利的正軌 ) 囉。

(8033 雷虎) 先前股價雖然連續回檔兩天，但是我們會員們還是牢牢抱住，因為股價始終都在系統之內，所以操作就是簡單續抱囉。今天雷虎就很給面子的表態了，盤中差一檔就要亮燈漲停板，股價再創波段新高囉，太棒了。

(3030 德律) 5 月營收躍升至 7 億元，月增 100%，年增 110%，創下 44 的新高囉。且受惠工業 4.0 未來將持續看好。股價繼上禮拜五創收盤新高之後，今天更是帥氣的直接 ( 跳 空 ) 亮燈漲停板啦，太棒太棒了，會員們的獲利跟成本又拉開囉，謝啦。

<跟著關鍵 K、只賺甜蜜期、操作紀律化、獲利自然來。>

避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。該買就買、該賣就賣、該抱的抱，維持資金靈活。

跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8033 雷虎、00636 國泰中國 A50、3030 德律、3438 類比科、4943 康控 - KY、2362 藍天、6123 上奇、4979 華星光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)