【豐銀投顧】被動的操作往往勝於主動

◆盤勢分析

上週三摩台結算當日， 正逢歐洲政治危機的侵擾，大盤跳空下跌。短期均線跌破，k 棒長黑，讓大家緊張兮兮的。但筆者卻仍不為所動，當日的文章標題直接斬釘截鐵的說:「歐洲政治風險，豈能同日而言」？理由就是筆者根本不認為當時的利空是利空，果然經過了這三天，指數用極快的速度馬上收復失土且站上 11000 點以上。但如果大家打開技術指標，在 5/30 時 kd 是死亡交叉、macd 柱狀體更是準備翻黑。光是用這些一般人常用的技術指標，搞不好很多人早就篤定要放空了，不是嗎？再加上外資在當天大幅減碼台指多單六千多口，許多人可能早按奈不住性子直接放空了！

問題是事情往往沒那麼困難，但投資人總是喜歡做過多的解讀。以 5/30 外資大賣六千多口多單為例，外資的操作由於都是大部位、大口數、大資金，因此進退必須有一定的紀律要遵守。盤勢好轉，就是持續做多、加碼。盤勢不佳，就毫不留情的減碼。試想，手握超過千億資金的人，豈能一直往下攤平、猜底？萬一一直攤一直跌，該怎麼辦？因此不只是外資，只要資金大的人，進出就一定要完全遵守紀律，過高沒壓力就要加碼、破低不管均線支撐就是要停損，這看起來冷冰冰、不靈活的操作，其實正是外資總能持盈保泰的關鍵。所以隔日 5/31 及 6/1 行情不跌上漲，這些紀律嚴守者則又恢復了買超。完全把 5/30 多單大減碼忘得一乾二淨，幾乎完全沒有記憶，這種不帶個人感情的判斷，往往才是股市中獲利的關鍵呀！

筆者最近的股票操作也有所領悟。3707 漢磊買在 26 元，雖然之後沒有賣在最高點，但至少獲利超過 50%，也夠了。3030 德律只要看好的理由仍然在，那續抱不賣，不去預設高點、也不猜未來走勢，設定停利點，如果跌破再出場，沒停利就續抱。沒希望了或跌破停損點就出場，長久下來必定能有好的績效，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師

