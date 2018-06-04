【港股解碼】A股入摩，市場投資理念逐漸回歸“價值為本”

A股納入MSCI指數（明晟指數）已經過去3天時間，A指數運行的波瀾不驚，並沒有像以前一樣出現一波炒作，這也是側面反映A股市場和幾年前的市場出現質的變化。市場投資者逐漸回歸理性，從聽從市場消息炒作，到注重公司的業績。近段時間貴州茅台、青島啤酒、五糧液、海天味業、恆瑞醫藥等逆勢走強或許是最好的證明。

（注：MSCI是一家股權、固定資產、對沖基金、股票市場指數的供應商，總部設於紐約。MSCI指數是全球投資組合經理中最多采用的投資標的。）

A成功入圍MSCI指數

A股曾經多次闖關MSCI指數，均失敗告終，這次終於成功入圍MSCI指數，這其中也離不開監管層的努力。 A股市場代表全球第二大經濟體的股票市場，如果MSCI指數中沒有A股指數，顯然是不完整的，但此前MSCI指數沒有納入A股，也是考慮到A股市場自身從在的問題如：

一、是因為A股市場封閉且畸形，以散戶投資為主

二、是因為內地對外來資本的管制太嚴，國家未開放這一政策

三、是內地企業經營較差，不符合納入MSCI指數的標準

去年以來，由於人民幣國際化以及經濟轉型的需要，中央政府逐步放開外資管制，加大金融市場開放，證監會加強監管上市公司信息披露制度，強化退市製度等問題受到了國外機構的認可， 2018年6月1日A股則被正式納入MSCI指數。

A股納入MSCI後的影響

A股市場經過多次沖關明晟指數之後，2018年6月1日A股被正式納入MSCI指數，這一舉措將促使國內A股資本市場與全球資本市場進一步接軌。側面來看，A股市場將會隨滬港通、深港通之後更加開放，外資投資A股市場的比例大幅提升。據高盛測算，MSCI此次納入中國A股市場，未來五年將給該股指帶來2100億美元的資金流。

以往數據來看，新興市場國家被納入MSCI指數之後，未來一段時間均迎來一輪不錯的漲幅。而A股長期以來劣幣驅逐良幣，熊長牛短格局，在未來市場受成熟機構投資者的介入和影響下，相信將會形成長期慢牛格局，大部分投資者將會受益。

未來隨著外資配置A股逐漸增多，投資者理念逐漸往價值投資傾斜，國內以往的投機風氣注定將會從歷史舞台逐漸退出。

作者：鄭鵬超

編輯：徐冰瑩，賀秋霞

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