興業太陽能(00750-HK)：光伏新政對公司今明兩年業務無影響

近日國家發改委、財政部、能源局聯合發布光伏新政，提出暫不安排2018年普通光伏電站建設指標，但保留分布式光伏指標為10GW，同時將新投運的光伏電站標桿電價和分布式度電補貼均下調5分錢。

興業太陽能(00750-HK)主席兼首席執行官劉紅維表示，集團的太陽能業務主要以下游集成服務為主，新政策主要影響上游製造行業，因此這次新政對公司今年乃至明年業績都不會造成影響。他續指公司從去年開始對業務作出調整，今年工作重點將集中在建設光伏扶貧電站和實施領跑者計畫方面。

在公司綠色建築板塊，劉紅維稱今年將繼續藉助一帶一路機遇大力發展，相信該板塊業務能有大幅度增長。目前東南亞和澳大利亞市場是公司發展綠色建築成熟度較高的兩大市場，今年在傳統市場穩定發展的基礎上還會繼續予以拓展。他續指，期望公司光伏發電加儲能業務也能「走出去」，主要集中在南太平洋島國和非洲等市場。

在回應去年純利下跌超過70%，聯席首席財務官余俊敏表示，集團去年盈利表現較差，除了是因為出售電站數量較少，當中亦涉及贖回大部分可換股債券而造成約2億人民幣的分攤損失，而去年人民幣升值出現匯兌虧損約5000萬人民幣，但今年人民幣匯價開始穩定，預料影響會減少。

他又說，今年將有部分票據陸續到期，不排除會進行再融資。

文：鄒舒惠

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