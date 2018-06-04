2018中國物業服務百強企業研究報告發布

日前，由中國指數研究院和中國房地産TOP10研究組主辦的“2018中國物業服務百強企業研究成果發布會”在北京舉行。自2008年以來，中國指數研究院已連續十一年進行“中國物業服務百強企業研究”。今年結合行業發展趨勢，以“服務美好生活，繪製物業藍圖”為主題，發掘一批規模大、實力強、服務品質高的物業服務企業，發揮示範帶頭作用，引領行業健康、快速發展。

中國指數研究院研究發現，百強企業的發展呈現以下特點：從管理規模看，百強企業管理面積均值達3163.83萬平米，市場份額超三成。從經營績效看，2017年，百強企業營業收入均值達7.42億元，淨利潤均值為5733.65萬元。從服務質量看，重點企業整體滿意度為80.10分，連續四年維持高位運行。從發展潛力看，首先百強企業依託新的發展機遇，不斷加大項目拓展力度，2017年，合同儲備項目均值為23.3個，合同儲備項目面積均值為420.03萬平方米。從社會責任看，百強企業響應國家充分就業的“動員令”，提供就業崗位數量106.10萬個，提供外包崗位46.92萬個。

來源： 證券時報

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