【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五上升，因科技股上漲，且美國就業數據強勁，加上意大利組建聯合政府緩和市場憂慮。道瓊斯指數上升 0.9% 至 24,635 點；標準普爾指數上升 1.1% 至 2,735 點；納斯達克指數上升 1.5% 至 7,554 點。特朗普宣布 6 月 12 日將在新加坡如期會晤金正恩。

油價上週五下跌，因美國良好就業數據推高美元。紐約 7 月期油下跌 1.8% 至每桶 65.81 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.4% 至每盎司 1,299.3 美元。

香港股市上週五上升，內地股市下跌。澳門 5 月博彩收入遜於預期，金沙中國（1928.HK） 及永利澳門（1128.HK）分別下跌 4.2% 及 3.5%。個股方面，新秀麗（1910.HK）發布澄清公告反駁 Blue Orca 之指控，股價回升 9.9%；騰訊（700.HK）納入國指的比重再增 2.2% 至 4.0%，股價上升 1.2%；首控集團（1269.HK）正式獲納入 MSCI，但股價重挫 38.7%。恒生指數上升 0.1% 至 30,493 點，國企指數上升 0.3% 至 12,020 點，香港股市成交金額減少 40.8% 至 1,207 億港元。上證綜合指數下跌 0.7% 至 3,075 點，滬深兩市成交金額減少 9.6% 至人民幣 3,731 億元。中美兩國結束新一輪談判，中方稱談判有進展，但若美國出台包括加征關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有貿易成果將不會生效。

◆ 行業及公司新聞

◇ 上週五開始招股的匯付天下（1806.HK）孖展認購獲逾 2 倍超購。

◇ IDG 能源（650.HK）宣佈以約 1.7 億港元（相當於每股 0.5 澳元，較最後收盤價溢價 14.9%）收購 Liquefied Natural Gas（LNG.AU）9.9% 股權（後者已最少連續 13 個財年錄得虧損），主要用作持續支持後者開發 Magnolia 液化天然氣項目下染液化天然氣買家市場及營銷之用以及一般公司用途。

◇ 泰凌醫藥（1011.HK）宣布其自主研發生產的富馬酸奎硫平（舒思）普通片 100mg 一致性評價進展順利，已遞交中國食品藥品監督管理總局藥品審評中心作藥物臨床試驗登記。

◇ 大生農業金融（1103.HK）宣布控股股東深圳大生轉讓 12.9% 公司股權予 Xinzhong Stable Investment Fund，前者持股量下降至 27.8%。

◇ 宏安地產（1243.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）股東應佔溢利將同比增長不少於 40 倍至不低於 15.9 億港元（上半財年按年大增 78 倍至 9.0 億港元），主要受惠於出售物業發展附屬公司部分股份之收益及完成其中一個物業發展項目所帶來的營業額增加所致。現價相當於不高於 10.8 倍 2018 財年市盈率。

◇ 富力地產（2777.HK）公布營運數據，2018 年 5 月份權益合約銷售總金額約為人民幣 105 億元，銷售面積達約 824,400 平方米，平均價格為人民幣 12,700 元，分別按年增長 44.2%、35.8% 及 6.2%；首 5 月公司總權益合約銷售金額同比增長 42% 至人民幣 435 億元，5 月份合約銷售較首 4 月相若。

◇ 奧園地產（3883.HK）公布營運數據，2018 年 5 月份合同銷售金額約人民幣 75.0 億元，按年大增 185.2%；首 5 月公司合同銷售額同比大增 152.9% 至人民幣 283 億元，5 月份合同銷售增速較首 4 月有所加快。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)