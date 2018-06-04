[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月01日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 14833 0 2349 錸德 -9407 -10119 2409 友達 5179 17073 00637L 元大滬深300正2 -3997 0 3481 群創 4097 10045 3682 亞太電 -3078 -27232 2002 中鋼 3824 378 00633L 富邦上証正2 -2998 0 00672L 元大S&P原油正2 3585 0 00677U 富邦VIX -2642 0 6153 嘉聯益 2971 3816 2884 玉山金 -2182 -9983 2886 兆豐金 1725 10411 2323 中環 -2013 -14637 2337 旺宏 1718 -16116 2834 臺企銀 -1984 -6519 1409 新纖 1556 3447 00673R 元大S&P原油反1 -1864 0 2382 廣達 1352 -15617 2448 晶電 -1700 -16447 2887 台新金 1336 6807 0056 元大高股息 -1543 -32219 2367 燿華 1325 5395 00655L 國泰中國A50正2 -1418 0 2888 新光金 1252 -20107 1314 中石化 -1234 -6291 00636 國泰中國A50 1201 31963 1303 南亞 -1153 -3740 5469 瀚宇博 1160 2718 1312 國喬 -1147 165 2890 永豐金 1151 18763 2363 矽統 -1007 497 2481 強茂 1017 -126 1605 華新 -999 2931 2883 開發金 972 8353 2014 中鴻 -987 -547 5305 敦南 805 -76 2027 大成鋼 -972 -2172 2352 佳世達 761 1953 2330 台積電 -950 -10522 2823 中壽 689 5317 2610 華航 -940 -10251 2915 潤泰全 615 1898 1312A 國喬特 -907 0 2353 宏碁 610 5195 2371 大同 -812 1911 2542 興富發 592 1958 4906 正文 -810 -391 2356 英業達 590 7197 3035 智原 -791 -1627 1402 遠東新 563 3053 1326 台化 -717 -2966 2317 鴻海 552 -1306 2340 光磊 -694 -3094 2376 技嘉 541 1135 2338 光罩 -671 -2921 1216 統一 538 5701 2303 聯電 -632 6613 2458 義隆 486 177 0050 元大台灣50 -612 -2043 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股