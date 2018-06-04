台股盤前－台積電股東會前擁利多 是否領軍多頭攻「萬一」受矚

台股上周收在 10949.08 點，周線上漲 6.78 點，但 K 線收黑。不過，美股上周五由科技股領漲，道瓊收盤大漲 219 點或 0.9%，有利台股今 (4) 日開盤表現。台股本周進入超級股東會周，尤其以台積電董事長張忠謀的退休前告別秀最受矚目，在股東會前，也傳出台積電相關利多，龍頭股是否能領軍股東會行情向上挑戰「萬一」，將是今天觀盤重點。

時序進入 6 月，台股回歸基本面與籌碼面觀察，蘋概股 6 月迎來供應鏈拉貨潮，加上外資也在上周五開始由賣轉買，還在台指期大舉加碼多單，台股後市正面展望。

台積電明天將召開股東會，股東會前夕傳來訂單好消息，外電報導，矽智財大廠安謀（ARM）發表支援行動裝置的新一代中央處理器（CPU）架構「Cortex-A76」，將採用台積 7 奈米，為行動裝置帶來桌機級般的優異效能；加上蘋果今年 iPhone 新機處理器訂單可望由台積電全拿，有外資看好，台積電下半年 7 奈米產能供應吃緊，第 3 季毛利率可望重返五成大關。

不僅如此，業界還傳出，全球虛擬貨幣挖礦機龍頭比特大陸（Bitmain）共同創辦人暨共同執行長詹克團上周旋風式來台，密訪台積電、力晶等供應鏈夥伴，尋求為新一代高效能挖礦晶片展開合作，並商討比特大陸轉型發展人工智慧（AI）應用後的合作方向。

此外，蘋果首款智慧音箱 HomePod 問世滿一周年，市場預料第二代新產品將於近期推出，而且價格將會下修，發表「低價版」HomePod。一旦成局，法人看好有助 HomePod 銷售量，進而挹注英業達（2356）、良維、瑞儀等台系供應鏈業績。

整體來說，台股本周進入超級股東會周，上周儘管受國際情勢壓抑，一度大跌回測 10800 點，但隨後反彈，周五收盤回補跳空缺口，整體仍維持在高檔區間 10800 到 11000 點之間震盪，接下來可觀察能否挑戰 11000 點，若收盤能站穩 11000 點，則盤勢將有機會轉強再向高點挑戰；反彈支撐區可觀察 10800 點，如果可守穩，震盪後有機會維持偏多走勢。