【永豐期貨】台指選擇權盤前－外資回籠股匯雙漲 台股再度兵臨萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 49 點至 10914 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 35.08 點，電子期逆價差擴至 - 0.96 點，金融期逆價差擴至 - 4.75 點。現貨部分，三大法人買超 38.21 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5135 口至 18124 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5022 口至 44594 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5933 口至 22446 口。

週四歐美股市受美國開徵鋼鋁關稅影響再度走跌，連帶台指期早盤以小跌開出後，但現貨開盤跟隨亞股由黑翻紅帶動以紅盤開出，且期貨隨即快速拉高，加上美股電子盤早盤出現反彈，且台幣早盤轉升超過一角，資金再度回流權值股推升指數緩步墊高，如台塑、南亞與金融股等非電子權重股出現買盤挹注，搭配蘋概股發動轉強，鴻海、大立光與可成等電子權重股也同步上攻，加上近期拉回的股后國巨止穩帶動被動元件族群上漲激勵市場信心，而櫃買指數日 K 連三紅並創收盤新高，生技族群連二日展開補漲，台股受內外資同步回流帶動，終場加權指數上漲 74.12 點或 0.682%，收在 10949.08 點，成交量能 1366.32 億，較前一日縮減 1026.32 億。技術面來看，週五日 K 連二紅站上五日線支撐，短期均線仍為多頭排列，但 KD 與 MACD 指標多空不同調，且逼進前波套牢反壓與整數心理關卡，加上台幣中長線仍舊弱勢，指數仍可能在前波高點與季線間來回震盪。

選擇權分析

月選擇權未平倉量部分，買賣權最大量維持在 11200~10500 點，而週選擇權的買賣權 OI 最大量可看出短線上方壓力有上移跡象，最大量區由 10850~10800 擴大至 11000~10800，不過買權的 10900、10950、11000 都有 1 萬口以上留倉數，短線對指數上攻形成部份壓力。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.3 升至 1.44，大於中性值 1，反應籌碼面偏多架構增溫。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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