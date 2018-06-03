阿里健康(00241-CN)夥螞蟻金服拓健康數據平台

阿里健康(00241-CN)公布，6月1日，公司附屬公司弘云久康、螞蟻金服之全資附屬公司上海云鑫、杭州云庭及合資公司淅江扁鵲訂立增資協議，據此上海云鑫及杭州云庭已同意以現金分別向淅江扁鵲註冊資本注資，金額分別為4000萬元(人民幣.下同)及1500萬元。

完成後，淅江扁鵲註冊資本由4500萬元增至1億元，將分別由該公司附屬弘云久康、上海云鑫及杭州云庭持有45%、40%及15%。合資公司其後將不再為該公司附屬公司。

淅江扁鵲作為數據平台公司，利用當下先進技術手段合規挖掘數據價值，並在衞生服務、行政監管、便民體驗及人工智能等領域開展多種應用探索和研究。由於淅江扁鵲剛設立，集團預期自視作出售合資公司不會錄得任何盈利或虧損。

為了積極回應中國政府推出之醫療服務及藥物銷售分家之政策以及「互聯網+」舉措，以及實現於保健服務或互聯網技術行業各自之價值，訂約方決定訂立增資協議，以成立淅江扁鵲。淅江扁鵲將運用各訂約方之注資，以開發健康數據服務平台，其中結合及運用集團於提供醫療及保健相關服務方面之專長、杭州云庭於數據處理相關技術開發之專長，以及螞蟻金服於提供數碼支付服務方面之專長。公司相信，透過增資以成立合資公司，可使集團、螞蟻金服及杭州云庭之間的技術、知識及專長得以整合及跨領域轉移，為互聯網醫療及保健服務平台創造協同效益。

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