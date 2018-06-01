MSCI指數納A料象徵意義較高 而初步影響有限

分析師與市場參與人士認為，A 股被納入 MSCI Inc. 全球指數體系是具有重要意義的象徵性步驟，但初步影響應該會有限。

高盛策略師 Timothy Moe 周五接受彭博電視採訪時稱，五年後，A 股在 MSCI 新興市場指數的權重料由目前的不到 0.5% 升至 17%。他表示，等今年晚些時候第二階段納 A 完成後，與 A 股入指相關的總體資金流入將達到約 220 億美元，而中國股市日均交易額為 600 億至 700 億美元。

「顯然，此時此地的初步影響比較小，」Moe 說道。「但我們認為這個象徵性意義非常非常重要。」

對於 A 股被納入 MSCI 指數，周五市場反應平淡，上證綜指下跌，勢創八個交易日裡第七個單日跌幅。

摩根大通、美國銀行和交銀國際等均預計 A 股在 MSCI 指數中的權重將會上升。

交銀國際首席策略師洪灝：

目前只是剛剛起步。畢竟一開始的權重不到 0.5%，三個月後將升到 0.8%

養老基金要被迫買入 A 股。應關注那些主動型的海外資金

A 股是受散戶推動，就連機構投資者也展現出與他們類似的行為，因為他們衡量業績的時間框架非常短

高盛的 Moe：

未來五到八年內，計入 A 股和目前已經在指數裡的 H 股，中國股票在 MSCI 新興市場指數的權重可能超過 50%

全球機構投資者需要非常嚴肅地對待這個市場

看好 A 股和 H 股，但 A 股更具吸引力一些，因為估值更便宜。中國還有一些未被發現或研究不足的股票，為海外投資者提供了一些阿爾法機會

美銀美林中國股票策略主管崔巍等策略師：

外資持有 2% 的 A 股，28% 的印度股票，30% 的日本股票和 40% 的台灣股票，意味著未來外資將持續買入 A 股

起初重點可能放在優質大型股，因為對大盤不太熟悉，而且 A 股權重相對較低

為提高人民幣國際化程度，中國可能會繼續支持外資購買 A 股

等完全納入 MSCI 指數後，A 股可能占 MSCI 新興市場指數的 30%，吸引約 9,000 億美元資金流入

摩根大通中國股票策略主管朱海斌：

預計 A 股將流入約 33 億美元，但對市場影響有限

不過，這是中國資本賬戶開放過程中非常重要的一步，也是中國與世界資本市場連通的象徵性事件

中國股市現在正式登上國際舞台

安本標準投資管理中國股票負責人姚鴻耀：

不會僅僅因為 A 股被納入 MSCI 指數就買入 -- 無意跟著其他很多人一擁而上。至少對主動管理型基金而言，想參與進來的早就參與進來了

貿易戰和去槓桿之憂對國內投資者的情緒構成壓力，入指就其規模而言不算大事

隨著看重基本面的外國長期基金管理者進入，中國公司基本面和股票市場質量改善的潛力就比入指意義更大

瑞銀中國股票部門主管房東明：

過去兩個月投資者已經在增持 A 股

國內機構投資者越來越重視國際上的長期估值方法和成長策略。散戶則傾向於隨新聞而動，而且交易更頻繁

Mobius Capital Partners LLP 聯合創始人麥樸思：