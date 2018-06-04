IATA：貿易緊張關係 不利航空產業和全球經濟

全球航空公司和航空產業高層主管警告，國際貿易緊張局勢日益加劇，可能會損害航空業和全球經濟。

美國川普政府重新對中國施加關稅威脅，而美國主要盟國加拿大、墨西哥和歐盟則受到鋼鐵和鋁的關稅衝擊。

代表全球主要航空企業的國際航空運輸協會 (IATA) 主席 Alexandre de Juniac 說，他對此非常擔心，強調這個產業必須依靠開放的邊界來運輸貨物和人員。

他在 IATA 雪梨年會期間指出，「任何減少貿易並可能因此限制乘客旅遊的措施都是壞消息，不僅對全球經濟，而且對於這個產業來說更是非常壞的消息。」

這種不確定性可能會抑制對商務旅行的需求，但這卻是航空業獲利的主要來源，全球旅行和旅遊理事會 (WTTC) 執行主管 Gloria Guevara Manzo 表示。

她說，「商務旅客需要觀望，看看他們的業務會受到什麼影響，來決定他們如何因應，可能改去其他地方，貿易戰實在是不好。」

波音 (BA-US) 和空中巴士公司聲稱，這種不確定性對企業而言是負面的，並強調自由貿易有助於推動經濟成長，創造就業機會。

「自由貿易可降低消費者成本，並為我們的合作夥伴和我們公司創造就業機會。」波音民用飛機市場副總裁 Randy Tinseth 表示。

空巴表示，航空產業的存在條件是人們能夠自由旅行，而且市場足夠開放。

空中巴士首席商務長 Eric Schulz 告訴媒體，「這是一個全球性的產業，但現在因為對每個人、包括客戶在內設下了邊界和限制，因此目前我們認為航空業前景有些悲觀。」

在被問及關稅對業務的影響時，波音的 Tinseth 表示，它不會對財務狀況產生重大影響。

他說，「例如，我們購買的鋁有 90% 來自本土。」

空中巴士的 Schulz 表示，現在就直接財務影響給出答案還為時過早。

Guevara Manzo 還表示，WTTC 關注關稅的影響，因為這關係著企業投資關鍵基礎設施的資金減少，如港口、機場和酒店。她說，「興建酒店所需鋼材就像做麵包需要麵粉一樣。」

IATA 主席 de Juniac 補充，「你越限制貿易、移民或旅行，這個產業的繁榮就越少。」