香港南區地王 壽臣家族傳將以60億易手

日前市場盛傳，由本港名門望族周壽臣家族後人持有的南區壽臣山貴重地皮，將以約六十億元易手，成為港島區歷來最貴重的私人住宅地皮買賣；每方呎價亦逾八萬多元，與現時同區的「麵包價」相若，反映買家對同區豪宅後市看高一線。

是次涉及的南區壽臣山壽山村道三十九號，佔地約九萬二千零八十七方呎，屬極矚目的大型豪宅地皮，早前業主委託測量師行低調標售，並於今年四月底截標，消息指，截標後，該項目仍獲多名富豪買家積極競逐，當中有財團出價進取，接近業主意向價。昨日市場消息指，該地皮將由中資財團以約六十億元購入，不過，有關消息仍未得業主證實。

據了解，該項目地積比率零點七五倍，可建樓面約六萬九千零六十五方呎，以六十億元計算，不但是港島區歷來最大宗私人地皮買賣(第二位為山頂何東花園舊址，由內地富豪張松橋以五十一億購入)，樓面呎價更高達八萬六千八百多元，更創區內新高。

地產界人士指出，目前壽臣山現樓洋房成交呎價逾八萬多元，其中，新地發展的壽臣山洋房項目SHOUSON PEAK十九號E洋房，面積三千二百一十八方呎，連千餘呎花園及七百多呎平台，以二億六千二百二十六萬元成交，平均呎價八萬一千四百九十八元。

高力國際亞洲區估價及諮詢服務副常務董事張翹楚指，上述地皮由於位置較高，接近深水灣道頭段，享有開揚海景，屬區內優質地皮，若以樓面呎價逾八萬元成交，屬合理水平，預期重建後洋房每呎售價高達十五萬元。

周壽臣為二十世紀初期香港政商界殿堂級人物，是殖民地時期首位華人議政局成員，是當時英國政府及華人的溝通橋梁，開啟華人踏入議會大門。

由於周氏極具地位，壽臣山村道以他名字命名，周氏亦於一九一八年參與創立東亞銀行，並擔任該銀行主席達三十多年。周家後來積極發展地產，除了港島南區外，並於半山及黃竹坑發展項目。

來源：巴士的

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