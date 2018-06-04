〈蘋果WWDC前瞻〉蘋果 WWDC 開展！軟體將會是開胃菜

在蘋果公司 Apple (AAPL-US) 應用商店首次亮相 10 年後，本週這間 iPhone 生產商將以軟體為中心展開 2018 年全球開發者大會 (Wolrd Wide Developer's Conference，WWDC)。會上最受期待的發佈，包括一項幫助消費者減少手機用量時間的功能。

WWDC 將在美國時間 6 月 4 日至 6 月 8 日於美國加州舉行。

蘋果公司在很大程度上閃躲了對於科技上癮和侵犯隱私的議題。在面臨著股東的一些批評中，蘋果預計本週將公布更強大的家長控制權和 iPhone 跟踪功能的更新，同時也推動「數位健康生活」。

與此同時，有消息傳出 WWDC 將推出新的 iPhone 操作軟體 (iOS)，並專注於提升擴增實境 (Augmented Reality，AR) 功能。AR 是利用電腦產生的三維虛擬映像覆蓋在現實世界上。如近期較夯的遊戲寶可夢，加上 AR 的效果將使遊戲變的更逼真。

此外，外界認為 WWDC 也將推出新 iOS 的用戶共同享有虛擬物品功能、多方 AR 功能、通訊軟體更新、視頻優化、及 AR 頭戴裝置等。

據了解，各界媒體業都推測，往年重視硬體的蘋果今年將開始在軟體上摩拳擦掌，敬請期待。