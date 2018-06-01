【港股解碼】謠言止於智者，伊利揚帆再起航

潘剛終於回來了！昨日，在伊利股份（600887.CN）舉行的2017年度股東大會上，消失數月的伊利董事長潘剛亮相並主持會議，徹底粉碎了“被帶走”的市場謠言。受此消息刺激，伊利股價昨日巨量封漲停，截至昨日收盤大漲9.96%至31.03元，創近一年來新高。



伊利股價走勢

而從近期伊利的股價走勢來看，雖然大盤萎靡不斷向新低邁進，但伊利一直逆勢上揚。究竟原因，作為市場的“白馬股”，靠業績支撐投資價值是伊利的核心。

伊利一季度扣非淨利潤再增長20%

伊利公司屬於乳製品製造行業（簡稱“乳業”），主要業務涉及乳及乳製品的加工、製造與銷售，旗下擁有液體乳、乳飲料、奶粉、冷凍飲品、酸奶等幾大產品系列。

2018年第一季度，伊利實現營業收入195.76 億元，同比增長24.56%，歸母淨利潤21 億元，同比增長21.15%；扣非淨利潤19.98 億元，同比增長20.67%；加權平均淨資產收益率提升0.79個百分點至8.03%，基本每股收益增加20.69%至0.35元/股。

在高端產品的帶動下，伊利銷售毛利率上升至38.8%，環比上升1.52%，顯著高於同行業水平；銷售淨利率上升1.87%至10.76%。作為反映公司盈利能力和價值的指標，銷售毛利率的提昇說明伊利公司產品附加值高，定價高，市場需求旺盛，帶來其競爭力和獲利潛力的增長。

償債能力方面，伊利一季度資產負債率由上年末的48.8%下降至44.24%，資產負債結構進一步改善。其中，流動資產284.58億元，流動負債213.65億元，流動比率約1.33，短期償債能力較強。

當前伊利的市盈率為21.91、市淨率6.77，在整個行業排名基本處於末端（食品飲料行業平均市盈率58.85、平均市淨率12.45）。相比較毛利率、淨利潤增速和ROE而言，伊利目前的股價依然處在低位，並且在各項財務指標都由於蒙牛乳業（02319.HK）的前提下，作為行業龍頭的伊利當前股價基本和蒙牛持平，說明後續存在較大的增長空間。

2018年，伴隨著國家加大對奶業的扶持力度，及二胎政策下新生人口不斷增長，及國民收入提高帶來的消費升級浪潮，乳製品等食品飲料行業將持續受益，景氣度高。伊利股份不斷完善乳品質量，改革產品線結構，品牌知名度較高，優勢愈加明顯。

乘著振興奶業的東風，伊利揚帆起航

5月23日，國務院常務會議審議通過了《關於加快推進奶業振興和保障乳品質量安全的意見》。 《意見》就圍繞奶源基地建設、乳製品加工流通、乳品質量安全監管以及消費引導等方面作出全面部署，標誌著推動奶業健康發展已成為一個重點方向。

對伊利而言，依托五大優勢，將順勢揚帆起航，業績更進一步。

作為國內外知名的乳業巨頭，伊利具有全球化乳業資源保障能力，在整合戰略協同採購業務，成本優化、全過程質量管控、供應商合作以及採購訂單服務效率提升等方面，優勢明顯；

公司一直在推進全球產業鏈佈局，其新一代嬰幼兒配方奶粉“金領冠睿護”在大洋洲生產基地生產下線。隨著公司“全球資源、全球創新、全球市場”三大體系的有序推進，全球產業鏈佈局的戰略協同優勢愈加顯現；

卓越的品牌優勢，公司已成為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方唯一乳製品合作夥伴，“伊利”品牌再次與奧運牽手，在成就服務億萬消費者健康事業的同時，也為“伊利”品牌增加了無限的生機和活力；

良好的渠道滲透能力，公司持續貫徹渠道發展戰略，在大力開拓新渠道的同時，不斷強化渠道精細化管理，提高終端服務水平，有效帶動了業務發展。 2017年，公司常溫液態奶滲透率、嬰幼兒配方奶粉鋪貨水平和業務零售額統統得到正向增長。

領先的產品創新能力，近年來，公司繼續堅持和推動創新戰略，通過洞察和研究消費者需求，在整合國內外研發資源，積極開展全產業鏈創新合作的同時，根據《中國母乳數據庫》的研究成果，專注中國寶寶營養研究，取得了顯著的成效，推出了源自中國寶寶營養研究創新成果的“金領冠睿護嬰幼兒配方奶粉”。

從行業消費狀況來看，雖然我國乳製品消費量增長迅速，但人均乳製品消費水平只有世界平均水平的1/3，奶業發展潛力和空間十分巨大，伊利作為行業龍頭，或可享受“馬太效應”帶來的市場集中優勢。

作者：董虹

編輯：徐冰瑩

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