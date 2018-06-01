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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月01日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          14833         0    2349   錸德                   -9407    -10119  
2409   友達                    5179     17073    00637L 元大滬深300正2         -3997         0  
3481   群創                    4097     10045    3682   亞太電                 -3078    -27232  
2002   中鋼                    3824       378    00633L 富邦上証正2            -2998         0  
00672L 元大S&P原油正2          3585         0    00677U 富邦VIX                -2642         0  
6153   嘉聯益                  2971      3816    2884   玉山金                 -2182     -9983  
2886   兆豐金                  1725     10411    2323   中環                   -2013    -14637  
2337   旺宏                    1718    -16116    2834   臺企銀                 -1984     -6519  
1409   新纖                    1556      3447    00673R 元大S&P原油反1         -1864         0  
2382   廣達                    1352    -15617    2448   晶電                   -1700    -16447  
2887   台新金                  1336      6807    0056   元大高股息             -1543    -32219  
2367   燿華                    1325      5395    00655L 國泰中國A50正2         -1418         0  
2888   新光金                  1252    -20107    1314   中石化                 -1234     -6291  
00636  國泰中國A50             1201     31963    1303   南亞                   -1153     -3740  
5469   瀚宇博                  1160      2718    1312   國喬                   -1147       165  
2890   永豐金                  1151     18763    2363   矽統                   -1007       497  
2481   強茂                    1017      -126    1605   華新                    -999      2931  
2883   開發金                   972      8353    2014   中鴻                    -987      -547  
5305   敦南                     805       -76    2027   大成鋼                  -972     -2172  
2352   佳世達                   761      1953    2330   台積電                  -950    -10522  
2823   中壽                     689      5317    2610   華航                    -940    -10251  
2915   潤泰全                   615      1898    1312A  國喬特                  -907         0  
2353   宏碁                     610      5195    2371   大同                    -812      1911  
2542   興富發                   592      1958    4906   正文                    -810      -391  
2356   英業達                   590      7197    3035   智原                    -791     -1627  
1402   遠東新                   563      3053    1326   台化                    -717     -2966  
2317   鴻海                     552     -1306    2340   光磊                    -694     -3094  
2376   技嘉                     541      1135    2338   光罩                    -671     -2921  
1216   統一                     538      5701    2303   聯電                    -632      6613  
2458   義隆                     486       177    0050   元大台灣50              -612     -2043  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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