任志剛：香港要主動提供人民幣流動性 提升在資本市場應用

香港特區行政會議成員任志剛，於6月1日出席改革開放四十周年活動：「新時代香港資本市場再出發」研討會上提出，國家在推動一帶一路發展，推動粵港澳大灣區融合，香港資本市場是否有足夠吸引力，讓這些境內外企業利用香港資本市場融資發展？ 他指出中央已明確支持香港繼續發揮國際金融中心的地位，期望不要再「另起爐灶」！而且外資於香港的參與程度很高，相信在新時代下，只會愈來愈高。

他關注到新時代下，資金流進流出量將會大增，若香港仍然以港元作為金融市場主要貨幣交易單位，能否繼續保持香港貨幣匯率的穩定性，其面對的挑戰也在大大提升；而匯率穩定是確保金融市場穩定健康發展主要基礎之一。他提出，在新時代下，香港在保持匯率穩定上能否仍應付自如？外來資本對港元匯率風險態度，會否由以往的放心安心，變為未來的擔心。他並不知道。不過，他就提出，讓人民幣在金融市場作為貨幣交易媒介上，發揮更重要角色，讓香港資本市場的外來使用者，有多一個幣種的選擇，減低尤其是來自內地用家的匯兌風險。這亦有助提升人民幣國際化程度。

今天，人民幣在香港資本市場應用仍不算高，有市場意見指出，由於人民幣於香港流動性不足，因此窒礙了人民幣的應用，而這亦是市場發展形成的結果。不過，任志剛提出若市場流動性不足，當局可以主動提供相關人民幣流動性以解決問題。他強調，這是香港新時代宏觀戰略上，要保持貨幣穩定的必然部署！

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