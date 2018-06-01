樓繼偉：社保基金將保持對香港市場適度超配

全國社保基金理事會理事長樓繼偉6月1日在“新時代香港資本市場再出發”專題研討會上表示，香港市場是社保基金投資的主要市場之一，社保基金將保持對香港市場的適度超配，加大對港股通渠道的運用，但港股通的交易製度仍存在不少需要改進之處。

據樓繼偉介紹，社保基金的投資絕大部分集中在境内市場，香港市場是其投資的主要市場之一，通過在香港市場開戶以及借助港股通渠道兩種方式，在香港進行投資。

“我們準備繼續保持對香港市場的適度超配，併加大對互聯互通渠道的使用。”不過，樓繼偉指出，當前港股通機製還存在不少改善空間，比如南北向渠道交易時長不一緻，港股通機製的交易日比港股市場每年交易時間少20個交易日左右等等，應該提高兩地清算結算的效率來解決上述問題。同時，對於合規水平較高、發生違約可能性很低的機構，監管層可考慮降低其港股通交易風險保證金的水平，以降低投資者的成本，提高他們的收益空間。

樓繼偉還表示，兩地資本市場除了資金和投資渠道的聯通，還需要兩地監管製度的同步改進。除了加快北向通的看穿式監管落地之外，還應改革A+H的分類表決製度、優化兩地上市公司發行製度，以改善A股上市公司長期停牌問題、推進建立集體訴訟製度等等。

此外，樓繼偉還在演講中指出，2017年兩地市場開啓了北向的債券通機製，如果進一步開放南向債券通，雙方投資人利用各自的市場，可以引入一些機製，比如人民幣貨幣期貨、人民幣國債期貨等等産品，香港可以為海外的資金和港股通的投資者提供更豐富的風險管理工具。

來源：中國證券網

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