財政部：探索以風險補償等方式支持中小企業開展知識産權融資

財政部發布關於2018年繼續開展知識産權運營服務體系建設工作的通知 ，通知指出，經過三年的時間，在重點城市基本構建起要素完備、體系健全、運行順暢的知識産權運營服務體系，知識産權創造質量、保護效果、運用效益、管理能力和服務水平顯著提升，推動産業發展質量變革、效率變革和動力變革。具體目標如下：

知識産權管理規範貫標企事業單位達到100家以上，專業知識産權託管服務累計覆蓋小微企業1000家以上。

形成20個以上規模較大、布局合理、對産業發展和國際競爭力具有支撐保障作用的高價值專利組合，其中，發明專利數量不低於50件，PCT申請不低於10件。

打造5家以上專業化、綜合性的知識産權運營機構，年主營業務收入不低於1000萬或者持有的可運營專利數量達到1000件;知識産權質押融資金額和知識産權交易量年均增幅20%以上。

專利商標行政執法辦案量年均增幅20%以上，知識産權維權援助服務的企業每年不低於100家，知識産權保護社會滿意度達到80分。

通知指出，中央財政對每個城市支持2億元，2018年安排1.5億元，剩餘資金以後年度考核通過後撥付。城市可採取以獎代補、政府購買服務、股權投資等方式，統籌用於支持知識産權運營服務體系建設工作。培育知識産權運營服務業態。具備條件的城市可採取股權投資等方式培育專業知識産權運營機構，發展知識産權運營服務新業態;探索以風險補償等方式支持中小企業開展知識産權融資，拓寬融資渠道。

來源：證券時報

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