〈美歐貿易戰〉美對歐重啟鋼鋁關稅 匯市、產業、債市影響全解析

彭博社報導，美國 31 日宣布對貿易夥伴歐盟、墨西哥和加拿大課徵鋼鋁進口關稅，6 月 1 日開始生效，歐洲和墨西哥揚言報復，高盛分析師指出，川普此舉恐使北美自由貿易協定 (HAFTA) 的談判更難以達成協議。

川普實施貿易保護政策，從 6 月 1 日開始，將對歐盟、墨西哥和加拿大課徵 25% 進口鋼稅以及 10% 的進口鋁稅，以下為各資產對美歐鋼鋁貿易戰的反應：

匯市

對貿易夥伴實施關稅的政策，使美元兌墨西哥比索以及加元略有上漲，但若從一週的 Delta 值為 25% 的風險逆轉來看，美元的看漲期權只比看跌期權稍貴一些，交易員不是很確定美元向上走勢可以持續多久。

美元兌墨西哥比索以及加元走勢

鋼鐵製造商

美國公司包括美國鋼鐵公司、AK 鋼鐵控股公司和鋼鐵動力公司，在宣布鋼鋁關稅政策後，股價上揚，美國鋼鐵公司漲幅最大，盤中一度上漲 2.4% ，最終以上漲 1.71%，每股 36.87 美元收盤。另一方面，總部位於加拿大的 Stelco 控股公司跌幅高達 3.3%，墨西哥的 Industrias CH 下跌 2.5%。

但富國銀行駐紐約的外匯策略師 Erik Nelson 指出：「墨西哥每年向美國輸入價值約 20 億美元的鋼鐵，這數字看起來很大，但如果以更宏觀的角度來看，其實影響並沒有那麼大。」

釀酒商

鋼鋁關稅公佈後，鋁價上漲，使飲料生產商的壓力增加，因為鋁罐的成本上升。康盛啤酒釀造公司 (TAP-US)、波士頓啤酒公司 (SAM-US) 和星座公司 (STZ-US) 股價皆下滑近 1%。

啤酒釀造商在鋼鋁關稅消息公佈後股價下滑

美國國債

歐洲的政治不確定性，使得投資者湧入相對安全的美債，本週 10 年期美債殖利率一度下滑至 2.8% 以下，關稅的公告，維持美債價格的漲幅，價格與殖利率成反比，31 日 10 年期美債殖利率為 2.84%。

10 年期美債殖利率走勢

Credit Agricole SA 美國利率策略負責人 Alex Li 表示：「關稅的消息，確實幫助美債的上漲，特別是在殖利率曲線後端部份。」

汽車零件

美國和加拿大貿易關係受損，對美國汽車零件製造商的影響，通常比對加拿大同行影響更大。加拿大麥格納國際公司和利納馬公司的表現比美國李爾公司好。

汽車零件製造商股價變化

多倫多道明銀行的北美外匯策略主管 Mark McCormick 表示，關稅目前影響不大，因為仍處於貿易糾紛階段，而非貿易戰。