高盛：在對加墨課徵鋼鋁關稅後 NAFTA就甭想再談了

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家指出，川普政府決定對加拿大和墨西哥實施加徵關稅政策，不但新的北美自由貿易協定 (NAFTA) 協議大概不會出現，也是對美國的貿易政策發出溫和的負面信號。

美國周四 (31 日) 宣布，對從歐盟、加拿大和墨西哥進口鋼鐵加徵關稅 25%，鋁關稅加徵 10%。商務部長 Wilbur Ross 表示，與加拿大和墨西哥的 NAFTA 談判進程不足以延長豁免關稅，而期限已於周五到期。

美國商務部長 Wilbur Ross （圖: AFP）

美國、加拿大和墨西哥一直在談判修改 NAFTA，但貿易專家一直表示，協議的前景不像幾周前那樣樂觀。高盛經濟學家表示，加徵關稅將使前景更糟糕。

高盛經濟學家在報告寫道：「對加拿大和墨西哥加徵關稅的決定表明，NAFTA 協議在短期內達成的前景正在消退。」「政府談判立場往往不可預測，因此對任何單一事件過度解釋都存在有風險。也就是說，它代表另一個訊號，表明近期 NAFTA 協議的前景正在消退，儘管幾個星期之前才出現可能會達成涉及汽車產行業『瘦身』協議。」

眾議院議長 Paul Ryan 曾要求在 5 月 17 日之前達成協議，以便現任國會對此進行投票。但是美國貿易代表 Robert Lighthizer 警告說，三方協議尚未完成。

高盛經濟學家表示，加徵的關稅以及南韓、澳大利亞和巴西的新配額，對美國經濟應該只有適度的影響。

報告指出，「這些加徵關稅的通貨膨脹效應應該很小，我們估計，加計加拿大、墨西哥和歐盟至加徵鋼鐵關稅 25% 和鋁關稅 10% 的國家之列，可能會增加核心 PCE 大約 1 個基點。而由 NAFTA 和歐盟國家進口鋼材和鋁僅占總進口量不到一半。」