川普太陽能板關稅政策 使美本土產量雙倍飆升

美國總統川普實施貿易保護主義政策，在今年 1 月 22 日宣布，將對進口太陽能設備課以最高 30% 關稅，希望更多的太陽能設備在美國製造，彭博社報導，川普的政策已見成效，韓國與中國大廠皆表示將在美國境內建設工廠。

韓華集團旗下太陽能公司韓華 Q Cells 週三 (30 日) 表示，將在美國喬治亞州建造一座工廠，而中國的晶科能源控股公司預計在佛羅里達州規劃一個項目，美國最大的太陽能電池模塊廠商 SunPower 公司和第一太陽能公司表示，他們分別將在奧勒岡州和俄亥俄州提高產量。

產能的擴張顯示出，川普對進口太陽能面板課稅的即刻成效，美國製造業因此受到刺激，根據彭博新能源財經數據，此關稅可能會使美國的產能增加至少 3.4 千兆瓦，去年底時，產能約為 1.8 千兆瓦，預期未來產能將進一步提升。

這些工廠增加產能，是否會增加工作機會還有待觀察，因為隨著面板價格下降，越來越多工廠採取自動化的生產流程，但分析師表示，川普的政策確實正在產生明顯影響。Cowen＆Co. 的分析師 Jeff Osborne 本週接受彭博采訪時表示：「沒有川普的關稅政策，這些事情不會發生。」

主要輸出太陽能面板和模組至美國的中國廠商

川普針對太陽能面板課徵關稅的起源為，在 2017 年 4 月，破產的美國面板製造商 Suniva 公司提出貿易控訴，指該公司因為大量的太陽能面板進口而破產，於是川普在今年 1 月做出回應，表示他有必要保護美國製造商並創造就業機會。

彭博駐紐約的新能源財經分析師 Hugh Bromley 指出：「雖然川普政府會聲稱這是一場勝利，但美國獲得的勝利是有限的。利潤將流向海外，而高度自動化的生產線只能帶來一點就業機會。」

白宮沒有針對評論做出回應。