歐盟如何報復美國關稅？川普還捏着德國的「命門」

「美國現在讓我們別無選擇，」歐盟委員會主席 Jean-Claude Juncker 在美國總統川普宣布對加拿大、墨西哥和歐盟課徵鋼鋁關稅之後無奈地表示。

就現在的局面看來，他說出了一個事實：鑒於德國和法國在如何報復美國甚至是否報復的問題上意見不統一，歐洲內部並未形成一致的報復立場，歐盟在採取實際行動上陷入了困境。

而德國和法國之所以意見不一致，真正的問題在於：川普手裡還有一張牌，它幾乎是德國經濟的「命門」。

歐美貿易分歧

毫無意外地，白宮的決定當即就引發了歐洲各國的強烈反應。歐盟宣布將對美國出口產品實施報復性關稅，並向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

然而，語言上的威脅總是比行動容易得多。歐洲在未來數周面臨着更為艱難的政治選擇，他們必須考慮究竟要採取何種程度和方式的報復行動。畢竟，要說服 28 個成員國保持共同陣線來應對如此重要而強大的貿易盟國並非易事。

因此，包括德國總理默克爾在內的歐盟也只是口頭聲稱要報復， 並未宣布具體的措施。

歐美雙方在是否進行談判的問題上都存在著嚴重分歧。歐盟堅持要求，在任何談判開始前，必須首先獲得鋼鋁新關稅的豁免。而美國商務部長羅斯在經合組織 (OECD) 年度貿易論壇上聲稱，在被徵收關稅的同時是可以與美國政府展開談判的。

英國金融時報援引歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 的話一語道破美歐貿易分歧的實質：

美國想利用收緊貿易這種威脅作為槓桿，來撬動歐盟更大程度地打開貿易准入的大門。這不是我們的經商之道。

德國與法國的「分裂」

「我不認為現在這個時點我們可以就市場准入問題開展有意義的談判，」英國金融時報引述一位歐洲外交官的話稱，「因為已經開槍了。」

法國總統馬克宏和其他歐盟國家領導人此前稱，絕不會在「被人拿槍指頭」的時候談判。

自從 3 月初美國宣布鋼鐵關稅新政以來，法國就一直堅持對美國採取強硬立場，他們的抵制態度要比德國堅決得多。特別是德國貿易部長 Peter Altmaier，他一直強調尋找解決美國金屬關稅問題的辦法是非常有必要的。

為何德國的反擊立場似乎不盡如人意呢？他們真正的顧慮在於： 如果採取以牙還牙的報復措施，有可能令事態升級，從而導致貿易戰最終爆發。貿易戰極有可能吞噬歐洲的汽車產業。

屆時，歐洲千辛萬苦建立起來的如今這種統一局面將瀕臨破裂，統一的貨幣體系將面臨風險。這顯然是龍頭老大德國不願意看到的景象。

德國的顧慮已經被當地媒體完全曝光了。德國經濟周刊周四報導稱，川普上月對來訪的法國總統馬克宏稱，將禁止德國豪車廠商進入美國市場。他稱會堅持自己的貿易政策，「直到沒有一輛奔馳在紐約馳騁」。

德國是歐盟對美汽車出口規模最大的國家，壟斷了美國 90% 的豪車市場。在美銷量最佳的德系豪車包括奧迪 A4、寶馬的 3 系、4 系和 5 系、奔馳的 C 級、E 級和 CLS 級。

德國汽車工業聯合會（VDA）稱，去年德國車企向美國出口了 49.4 萬輛汽車。德國工商會（DIHK）的數據顯示，包括汽車和零部件在內，去年德國向美國出口的 286 億美元汽車相關產品，在德對美出口中占比接近 26%。

而美國總統川普的話語頗具威脅性質，他稱，任何歐盟的報復措施都會引發美方實際性的回應。

歐盟官員將於周五在布魯塞爾召開成員國會議，商討歐盟反擊美國的議題，下周初還將在保加利亞索非亞舉行另一場會議開展進一步的討論。