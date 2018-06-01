川普對盟友下重手 共和黨人很震驚

美國政府昨日宣布，將於 6 月 1 日起，對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。

德國媒體昨日還報導稱，川普有意禁止德系豪車進入美國市場。歐盟、加拿大和墨西哥已經開始採取反制措施，打壓的美國出口商品尤其針對共和黨的票倉。

因此昨日美國政府的決定在國會引發爭議，尤其是來自共和黨人的批評。國會共和黨人一直在試圖勸服政府，不要對傳統盟友下手。

「我不同意這一決定。」眾議院議長、共和黨人 Paul Ryan 直言，「今天的行動是在針對美國的盟友，而不是解決這些商品在國際貿易中真正的問題。…… 有更好的方法來幫助美國工人和消費者。我會繼續與總統合作來尋求更好的選擇。」

Paul Ryan 還提到，目前美國應該與上述盟友合作，來處理和包括中國在內的其他國家的不公平貿易問題。

「這些關稅會抬高價格，傷及製造業崗位，尤其是汽車行業，這在田納西州製造業崗位中占據三分之一。我已經敦促川普總統聚焦於互惠貿易，而不是推行關稅，這會給美國消費者帶來更高稅負。」參議院衛生委員會主席、田納西州共和黨議員 Lamar Alexander 稱。

田納西州是美國農業大州，也為川普勝選貢獻了重要支持。

CNN 援引共和黨高層消息稱，對於國會共和黨人來說，美國政府昨日的舉措出乎意料。一直到周三晚上，共和黨人才意識到關稅這件事情有可能發生，而直到白宮正式發布消息前，也沒有對國會透露詳細資訊。

眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 稱，關稅「打向了錯誤的靶子」，「將美國工人和家庭至於風險中，因他們的工作依賴於和這些重要的貿易夥伴的貿易往來。」 Kevin Brady 還提到，此舉還傷及了創造更多高薪就業機會、將更多「美國製造」產品銷往這些國家的努力。

重量級參議員 Orrin Hatch 也表達了反對意見。Orrin Hatch 稱，關稅是對美國人的加稅，會對消費者、生產者和工人造成「破壞性後果」。

「我們應該以我國的稅收準則，輔之以互補的貿易政策，來讓美國經濟的各行各業都更富競爭力，而非侷限在一個領域。」 Orrin Hatch 曾經是川普忠實的支持者。

川普的立場，則在他周四的一則推文中表現得淋漓盡致：公平貿易！