威盛布局汽車市場告捷 打入大陸恩馳汽車自駕系統

本土 IC 設計業者威盛 (2388) 搶攻汽車市場傳捷報，正式打入中國大陸湖州恩馳汽車的自動駕駛公車供應鏈，躋身自駕車概念股。近年來威盛的營運已經漸入佳境，今年第一季合併獲利 2776 萬元，每股稅後 0.06 元，公司積極朝向人工智慧與汽車市場布局，隨效益逐步顯現，獲利表現也會持續走揚。



今早市場傳出，威盛的 Mobile360 智慧駕駛輔助方案，已經被恩馳汽車給採用，導入其自動駕駛公車的智慧駕駛關鍵模組中。恩馳汽車是敏實集團子公司，主要以生產新能源客車、純電動物流車、房車為主，年產約 5000 台新能源客車以及 1.5 萬台物流車。



這次獲得採用的 Mobile360 智慧駕駛輔助方案，是全景環視車身監控技術及駕駛輔助系統，具有車道偏離及碰撞警示、盲點限速監測、行車紀錄及車隊遠端監控跟蹤等軟體功能，可連接 5 個獨立的攝影機，最多可支援 8 支攝影機，威盛 Mobile360 智慧駕駛輔助方案。而威盛所推出的 Mobile360 系統，推出不久，便獲得大陸市場青睞，後續可望成功切入歐美市場，替營運加分。