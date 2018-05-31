文．洪寶山 (理財周刊發行人)

2017 年五月，台股站上睽違長達十七年的萬點，振奮人心，至今已走了一年，也創下台股史上最長萬點行情紀錄，但相較過去的萬點榮景，似乎此次萬點投資人顯得無感。

舉 2000 年台股萬點為例，當時台股上市櫃日成交均量達新台幣二、三千億元，這次僅一千多億元左右，資金動能明顯不足。而且 2000 年台股散戶比例高達八七％，現在卻已轉向外資主導。對於萬點之所以無感，就在於許多投資人早已離開台股，沒參與怎會有感？而繼續在市場打滾的人，卻因手上持股多沒漲，加上稅改後股利被課更高的稅，造成短線投資沒賺到價差，長線投資得繳更多稅，紛紛走避股市。

聽過不少投資人抱怨「台股就是個不公平的賭場」，認為賺最多的都是政府、券商跟外資法人，散戶辛苦賺的錢又被扒好幾層皮，呼籲投資人見好就收，這樣的聲音也讓股市難以熱絡起來。所以可以說唯一有感是外資，因為外資偏好權值股，而這次萬點漲的就是權值股，可以說，外資投資台股不但可挾其資金優勢短線獲利，長線也能賺飽股利，稅上還可享有 20％分離課稅。而一旦國際情勢有變，外資又把台股當提款機，讓台股大地震。

投資人對萬點無感，金管會主委顧立雄卻不這麼認為，他表示 70 年代全民瘋台股，才是一個不健康的市場，顧立雄強調現在這個市場，自然人和法人戶有一定比例，這才是一個健全市場，股市萬點後，自然人比例開戶有增加，但是不要瘋狂到每個人都要買台股。

行政院副院長施俊吉年初也說過，1989 年台股上到 12600 多點時，買股票是全民運動，都是散戶在買，所以當股市跌到三、四千點時，就垮掉了。反觀這次上萬點是健康的，他還表示「萬點是起點」，有信心台股一萬點以上將是常態。

我認為，若要讓台股一萬點成為常態，或讓台股成為健康的市場，實體經濟的部分一定要解決，否則資金寧願留在資本市場套利，也不願進入實體經濟創造就業，經濟還是無法獲得實質反轉。經濟翻轉後，加上創造環境吸引投資人積極參與資本市場，讓台股成為台灣人賺錢的台股，而不是只有讓外資獲利的台股，這樣的萬點才真的是健康的！



來源：《理財周刊》 927 期

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