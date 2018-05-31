從推案量看房市景氣是否觸底

文．莊孟翰

去年在建商普遍讓利，導引自住需求支撐下，買賣移轉數量略微回升至 26.6 萬戶，今年以來備受關注的推案量與銷售率議題也持續延燒至 329 檔期，至於當前一般民眾最想知道的是，房市真的回溫了嗎？

根據主管機關最新資訊，國銀房貸餘額去年增加 2499.03 億元，年增 3.84％，創近年新高，因此行庫主管咸認今年房市可望持續回溫，交易量亦可能再呈現微幅增加趨勢。

此外，根據內政部統計資訊，全台受僱不動產經紀人在去年三月減少至 8026 人，最近一年增加近二百人，受僱經紀營業員亦增加約一千人，因此，相關業者也趁勢不斷釋出景氣回溫並且即將復甦訊息，以期順利去化餘屋。

其實當前大家所關注的焦點除讓利之外，究竟多年來所推出那麼多的案量銷售了多少？房價何時止跌？另一方面，投資客手中大量存貨是否繼續持有，待價而沽！

以下謹就此一議題彙整提出相關數據，只要逐一詳加解讀，即可輕易解開景氣何時落底之盲點！

一、依住展雜誌統計資料加以彙整，截至今年五月，台北市、新北市、桃園市與新竹地區總推案量合計 1507 案，其中成屋 989 案，占六 5.6％，亦即成屋數量約占三分之二；並且還有民國 97 年完工之成屋延續至今尚未完全出清，尤其是一百年以後逐年累積的數量更是龐大。由此不難了解在大量餘屋尚未出清前提下，今年以來建商讓利依舊，新建案推案量大幅萎縮之原因所在。

二、台北市：總推案量合計 254 案，其中成屋 175 案，占 69％。值得關注的是，萬華區與內湖區成屋案量占總推案量比率分別高達 73％、76％，信義區與士林區 80％，北投區更高達 88％。至於待售成屋之完工時間大都介於 101 至 107 年。

三、新北市：總推案量合計 512 案，其中成屋 348 案，占 68％；並且新店區、林口區、五股區、八里區與淡水區成屋案量占總推案量比率均超過 70％，新莊區、泰山區與蘆洲區亦皆超過 80％。至於待售成屋之完工時間大都介於 97 至 107 年。

四、桃園市：總推案量合計 434 案，其中成屋 315 案，占 73％；並且楊梅區、觀音區、新屋區與蘆竹區成屋案量占總推案量比率皆超過 70％，大園區 83％，八德區與大溪區更分別高達 93％、96％。

至於待售成屋之完工時間大都介於 101 至 107 年。

五、新竹地區：總推案量合計 307 案，其中成屋 151 案，占 49％；並且竹東成屋案量占總推案量比率高達 72％。至於待售成屋之完工時間大都介於 97 至 107 年。

由以上分析，當可了解現階段除非是地段區位良好之建案，否則在大量餘屋尚待去化情況下，讓利應該還會持續一段時間，尤其是在購屋者預期心理依舊濃厚情況下，觀望期間勢必隨之拉長。因此，可以肯定的是，今年房市景氣仍舊見不到底，至於龐大成屋去化恐還需五年以上時間！



來源：《理財周刊》 927 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》