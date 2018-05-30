台股盤後－美中貿易戰又起+義大利政亂夾擊 大跌142點摜破4均線

台股今 (30) 日遭遇國際亂局，包括美中貿易戰再起，以及義大利政局混亂，國際股市連袂重挫，也直接摜壓指數開盤就跌破 10900 點，盤中一度再失守 10800 點，電金權值股全面走跌，僅靠矽晶圓、MOSFET 等次族群撐盤，被動元件則是在最後半小時重新發動攻勢，終場指數下跌 142.95 點，以 10821.17 點作收，包括 5 日線、10 日線、月線及季線均失守，成交值 1608.35 億元，也是今年第 5 大成交值。

以中小型股為主的櫃買市場事則是開低震盪拉尾盤，終場指數上漲 0.1 點，以 155.28 點作收，成交值 536.81 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中以電器電纜類股跌幅最重，達 2.1%、汽車跌幅也超過 2%，油電燃氣、玻陶、金融、半導體、電腦設備、電機機械、食品、電子零組件、其他類、紡纖、貿易百貨、塑膠等也跌逾 1%，通信網路、電子通路、鋼鐵、航運、造紙、光電、橡膠、建材營造、資訊服務、其他電子及化學等也均收黑。

至於逆勢抗跌類股，則有化學生醫、生醫、觀光、水泥等。

電子三雄今天遭受較大賣壓，其中台積電一度回測 220 元大關，也持續在所有均線之下，鴻海儘管跌勢稍微輕微，但是因為子公司 FII 有約 0.24% 的新股遭棄購，也壓抑了股價走勢，股王大立光則是力守 4200 元大關。

至於權值股包括國巨、日月光控股、研華、南亞科、台達電、華碩、群創、鴻準、聯發科、和碩、仁寶等均下跌逾 1%。

金融股更是資金抽離重災區，富邦金、中信金、元大金、永豐金、國泰金、開發金、中壽、兆豐金、第一金、玉山金、華南金、台新金、合庫金等也跌逾 1%。

漲價概念股則是資金避風港，其中矽晶圓包括環球晶、合晶、嘉晶均在尾盤出現大漲。MOSFET 族群也由統懋、茂矽及杰力漲停帶動，大中、麗正等也漲逾 5%。

被動元件龍頭廠國巨今天結束分盤交易，不過股價陷入整理，至於被動二哥華新科則是在午盤過後開始發動，終場以全場次高價作收，九豪、佳邦、鈞寶、天揚、立敦更是以漲停作收，立隆電、金山電、華容、聚鼎等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天呈現出金融、進中低價電子股的態勢，整體來看，台股今天雖然跌破 4 條均線，但是並沒有跌破指數在 5 月 11 日跳空攻克 10800 點的跳空缺口，顯示目前還是處於整理區間，如果國際股市能儘速止穩，台股仍將維持在 10800-11000 點之間的整理格局。