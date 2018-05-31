【華冠投顧】武傑電台: MSCI權重調整!對台股的未來有何影響?

◆ 內資的萬點

全球股市止穩強彈，台股早盤上漲 + 34 點開出，雖然在中、小型股的強勢攻擊下，指數一度上漲 + 88 點；但是外資依舊持續減碼台股，終場指數上漲 + 53 點作收，收在 10874 點，成交量 2369 億。

今天受到 MSCI 權重調整影響，台股爆出 2369 億的大量；短線上讓月、季線型成一個有力的支撐。延續我們昨天說的… 受到『歐債風暴』的衝擊，這種短線的消息面的波動，指數我們就不過度預期。但是買盤來看，台股依舊還是多方結構；台股的萬點行情，已經是『內資的萬點』行情。短線震盪後，台股還是可望再創新高。

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時在 LINE 給大家一些看法與提醒，最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 伍豐 (8076):

受惠美國彩票機、POS 專案出貨進展順利，伍豐 2018 年 4 月自結合併營收 3.15 億元，月增 14.23％、年增 38.8％，創近 8 月高點。累計 1～4 月合併營收 11.4 億元，年增 31.63％，改寫同期新高。

操作建議：營運持續加溫，不過股價相對獲利並不算便宜。短線支撐：48 塊。

2. 智晶 (5245):

上半年處於淡季，下半年除了穿戴式裝置、家電等產品進入旺季之外，還有 HUD 抬頭顯示器、瞄準鏡等新產品量產，營運可望轉好。

操作建議： 短線技術性買盤追價，建議延著五日均線操作即可。

3. 台半 (5425):

發展車用及工控等利基型市場，占營收比重將從去年 40％提升至今年 50％，今年第 1 季營收 22.19 億元，較去年同期的 21.3 億元成長 4.2％，EPS 為 0.98 元，優於去年同期 0.78 元水準，產業即將進入傳統旺季，營運可望攀高。

操作建議： 二極體加入漲價風潮，不過今天量能過度放大，小心追價風險。短線支撐：80 塊。

4. 立隆電 (2472):

由於上游鋁箔供給吃緊，市場需求強勁，反應成本將在 6 月 1 日起調漲鋁質電解電容，因此在漲價及訂單強勁下，有望受惠。

操作建議：被動元件漲勢已經趨緩，逢高獲利了結。

5. 茂達 (6138):

近來 MOSFET 因傳出供給吃緊、拉貨周期再度拉長、報價逐季調漲有望，加上台廠可望有轉單收益等利多加持，而子公司大中表現不俗，而本身因無線充電板用的電源管理晶片，已順利打入無線充電解決方案製造商，本季開始放量出貨，加上，風扇馬達驅動晶片出貨也逐步加溫。

操作建議： 短線遇到獲利賣壓，拉回空間有限，50 塊以下可逢低承接。

◆ 今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2439 錸德、6127 九豪、泰鼎 KY、6284 佳邦、6111 大宇資、6207 雷科、8076 伍豐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

弱勢股方面:

3105 穩懋、6173 信昌電、2327 國巨、2472 立隆電、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估