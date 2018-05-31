菜鳥網絡發布全球首批五個物流樞紐

5月31日，菜鳥網絡宣布了一項未來將在全球多地建立世界級物流樞紐的計劃，首批納入考慮的地點是杭州、吉隆坡、迪拜、莫斯科、列日等五大城市，這將為東南亞、西歐、俄羅斯等地帶來物流大提速。

阿里巴巴集團董事局主席馬雲在杭州舉辦的2018全球智慧物流峰會上表示，菜鳥網絡將全力建設國家智能物流骨幹網，其由兩部分組成：一部分是在中國打造24小時必達的網絡，另外一張網絡，是沿“一帶一路”在全球實現72小時必達。

菜鳥網絡透露的首批5個全球物流樞紐中，杭州是中國跨境物流重鎮，是中國跨境電商政策的試驗田。今年3月，菜鳥網絡開通了杭州—莫斯科的電商專屬洲際航線，中小企業第一次擁有確定性的洲際航運線路。

吉隆坡則是海外首個eWTP節點。在這里，菜鳥與馬來西亞海關合作，將原有的清關效率從1天提升到3小時，併把機器人倉從中國帶到吉隆坡。

準備在比利時建設的物流樞紐可以服務歐洲一半的消費者，從這里出發的包裹在5小時内便可送達法國、英國、德國、西班牙等大市場。迪拜則連接了歐亞非三大洲，是全球最重要的轉運中心。

菜鳥網絡總裁萬霖表示，不同於一般物流基地，世界級的物流樞紐將發揮地緣與技術優勢，服務全球主要市場，打造全球端到端的供應鏈解決方案。“我們希望將來全球各地的商品在生産後直接交給菜鳥，我們和合作夥伴可以把他們送到全球各個地方的消費者手上，讓中小企業也有全球通貨權。”

據悉，菜鳥網絡將在這些地方採取與合作夥伴共建或租賃運營等方式，推進樞紐建設。

成立5年來，菜鳥網絡建成了一張覆蓋全球224個國家和地區的智慧物流網絡。把中國到主要國家的跨境物流時效從平均70天提升到了10天以内。今年初，菜鳥在英國、西班牙、馬來西亞等6個國家的數十個重點城市率先實現了五日送達，且送達穩定性超過了98%。

“在開設首批5大全球樞紐的基礎上，我們還將在未來開設更多的全球性節點，推動這張物流網絡更加智能高效，由現在重點城市的5日達，向全球72小時達邁進”，萬霖表示。

來源：中國證券網

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