分析師對2019年蘋果iPhone全面採用OLED螢幕持懷疑立場

南韓媒體的一篇報導，引述蘋果供應鏈的消息指出，2019 年蘋果 (AAPL-US) iPhone 將全面採用 OLED 螢幕，引發市場動盪，相關企業股價大幅波動。然而，經過兩天的沈澱，部分分析師開始質疑蘋果是否可能如此迅速地完成這一轉變。

三星電子 (005930-KR)、日本顯示器 (Japan Display) (6740-JP)、夏普 (Sharp) (6753-JP) 和 Universal Display (OLED-US) 的股價都受到影響。然而，《彭博社》報導，3 位分析師對此持懷疑態度，並提出三個理由支持其論據。

首先，摩根大通分析師 Jay Kwon 表示，液晶顯示器 (LCD) 價格更便宜，是今年蘋果新手機戰略的重要關鍵，到明年不太可能產生變化。

其次，元大證券投資諮詢公司分析師 Jeff Pu 認為，蘋果要在 3 款新手機上取得足夠的 OLED 面板會非常辛苦。

考慮到蘋果手機的銷售量，2017 年僅有 2.16 億支設備，只使用 OLED 螢幕的 iPhone 會極具挑戰性。 三星顯示器是三星電子的子公司，是目前蘋果手機 OLED 螢幕的唯一供應商，但它也生產用於自有品牌的智慧手機，供應量有限。而其他 OLED 螢幕製造商，如 LG Display Co.，還無法達到像三星顯示器那樣的量產能力。

最後，高盛分析師 Daiki Takayama 和 Jie Dai 認為，來自多家供應商、特別是日本顯示器公司最新的財務前瞻指引顯示，蘋果在 2019 年前將持續採用 LCD 螢幕。他們認為該公司「股價過度反應」。

當然，蘋果和其供應商都沒有發表評論，而 IHS Markit 分析師 Jerry Kang 說蘋果最終會採取這個決定，但時機尚不確定。

最終，蘋果計畫讓 iPhone 完全使用 OLED，但是否在這個時間點則仍是個問號。

不管 OLED 的時程安排為何，蘋果公司已經開始發展更遠大的目標：計畫在未來轉向 microLED 螢幕。